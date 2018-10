Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Вів 02 жов, 2018 12:25 Итоги: Мировой фондовый рынок 02.10.18 США



Фондовые индексы США в понедельник преимущественно выросли на фоне достижения новой торговой договоренности между США, Канадой и Мексикой.



По данным, промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,73%, до 26651,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 0,11%, составив 8037,30 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,36%, до 2924,59 пункта.



Вечером в воскресенье стало известно, что США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA и заменит прежнее соглашение НАФТА. Переговоры начались в 2017 году по инициативе президента США Дональда Трампа.



Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре опустился до 59,8% с 61,3% в августе, тогда как аналитики ожидали снижения показателя только до 60,1%.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,73%, до 26 651,21 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,36% пункта, до 2 924,59 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 0,11%, до 8 037,30 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок 01 октября повысился, за исключением британского. Последний понизился из-за очередных проблем с Brexit, «тупика» в котором оказался Евроцентробанк и бюджета Италии.



Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что у британских политиков сложилось неправильное понимание процесса выхода страны из ЕС, и поэтому они пытаются добиться от Евросоюза признания их собственных условий Brexit. Глава исполнительного органа ЕС в понедельник выступил на форуме гражданского диалога Еврокомиссии в городе Фрайбург-им-Брайсгау (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

«Иногда у меня возникает впечатление, что британцы считают, что это мы (страны ЕС) выходим из состава Великобритании, однако положение прямо противоположное», - заявил Юнкер под смех аудитории.



«В Великобритании никогда не было кампании по референдуму в смысле информационной кампании», - добавил глава Еврокомиссии в ответ на вопрос о возможности повторного референдума по Brexit. «Британцы, включая министров правительства, только сейчас обнаруживают, как много вопросов Brexit влечет за собой», - сказал Юнкер.

«Если переговоры по авиационному транспорту провалятся, то британские самолеты больше не смогут приземляться на континенте, - заявил он. - Люди этого не знают, а им, наверное, нужно было рассказать об этом».



Юнкер добавил, что, по его мнению, вопрос о Brexit остался в прошлом и что сейчас Евросоюзу необходимо заниматься будущим 27 стран, которые останутся в его составе после выхода из него Великобритании.



Рынки Континента попыталась спасти статистика: безработица в еврозоне сократилась с 8,2% в июле до 8,1% в августе после трех месяцев застоя, сообщается в опубликованных сезонно-выравненных данных от Eurostat в понедельник.



В ЕС безработица осталась стабильной на уровне 6,8% в августе этого года по сравнению с июлем. В августе 2017 года уровень безработицы в еврозоне составлял 9%, а в ЕС – 7,5%.

По данным Eurostat, в августе этого года в ЕС числились безработными 16,657 млн человек, из которых 13,22 млн были безработными в еврозоне. В августе 2018 года самый низкий уровень безработицы был зафиксирован в Чехии (2,5% ), Германии и Польше (по 3,4% ), в то время как самый высокий был в Греции (19,1% по данным на июнь 2018 года) и Испании (15,2%).

Eurostat также приводит данные о безработице в США, которая осталась на стабильном уровне в 3,9% в августе 2018 года по сравнению с июлем.



Британский FTSE 100 просел по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,19% и составил 7 495,67 пункта.



Немецкий DAX вырос на 0,75% до 12 339,03 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,24% — на отметке 5 506,82 пункта.



Азия



Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в минусе торги во вторник, причем лидером падения стал гонконгский Hang Seng, торги которым накануне не проводились в связи с государственным праздником.



Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,8%.



Гонконгский Hang Seng упал на 2,38%. Биржи материкового Китая будут закрыты всю неделю из-за праздников по случаю Дня образования КНР.



Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,1%, более широкий Topix - на 0,33%.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,75%, южнокорейский Kospi опустился на 1,25%, индонезийский Jakarta Composite - на 1,16%.



Негативными факторами для гонконгского индекса стали слабые статданные по КНР, обнародованные на выходных, а также геополитическая напряженность в отношениях с США.



Во вторник стало известно, что в минувшее воскресенье в районе островов Спратли в Южно-Китайском море, которые оспаривают шесть государств, включая Китай, произошла встреча военных кораблей КНР и США, в результате которой китайский миноносец вынудил американский эсминец покинуть район.

Этот инцидент произошел на фоне торгового конфликта между двумя странами, являющегося главным негативным фактором для мировых рынков в настоящее время, поскольку ухудшение отношений двух крупнейших экономик мира может замедлить темпы роста глобального ВВП.



Эскалация торговой напряженности между США и Китаем в последнее время, скорее всего, негативно сказалась на настроении менеджеров закупок. Мы ожидаем, что китайские власти еще больше смягчат денежно-кредитную политику, чтобы смягчить последствия повышения пошлин.



Позитивное влияние на японские акции оказала новость о том, что Канада согласилась присоединиться к торговому соглашению между США и Мексикой. Акции автопрозводителей Toyota Motor и Honda подорожали на 1,6% и 1,5% соответственно, цена бумаг Panasonic подскочила на 2,7%, производителя видеоигр и консолей Nintendo - на 0,3%.



Как стало известно во вторник, ЦБ Австралии ожидаемо не стал менять размер базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 1,5%, установленном в июле 2016 года.



Стоимость бумаг страховой группы AIA Group упала на 3,4%, бумаги интернет-гиганта Tencent подешевели на 2%.



Котировки акций банка HSBC в Гонконге упали на 2,1%, China Construction Bank - на 3,2%.



Цена акций южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics снизилась на 1,4%, чипмейкера SK Hynix - на 2,7%.

Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. выросла на торгах в Сиднее на 0,3%, капитализация Rio Tinto Ltd. опустилась на 0,7%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника в «минусе».



Индекс Мосбиржи понизился на 0,13% и составил 2 472,22 пункта. Индекс РТС опустился на 0,06%, до отметки 1 191,28.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,43%, Московской биржи — подешевели на 0,13%, «АЛРОСы» — на 0,55%. Бумаги «Газпрома» опустились в цене на 0,44%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,12%.



Российский фондовый рынок в понедельник к вечеру ушел в «минус». Это пока даже не коррекция, а так, легкая фиксация и попытка закрепиться у новых исторических максимумов.

Индекс Мосбиржи в первый торговый день октября касался нового пика на уровне 2 493 пункта, но позже откатился к более привычной области 2 460—2 470 пунктов.



За время ралли, которое стартовало 7 сентября, рынок сползал вниз всего трижды, и все три захода на коррекцию были неэффективными.

Индекс Мосбиржи может подняться к 2 500 пунктам как к важной психологической цели, если внешний фон останется спокойным. Индекс РТС может довольно долго балансировать в широком коридоре 1 150—1 200 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 01 октября повысился на 0,50 пункта или на 0,10% до уровня 538,11 пунктов.



Объем торгов за день составил 342,9 млн. грн., акциями наторговали 3,20 млн. грн.



Как сообщалось, в пятницу 28 сентября ПФТС-индекс понизился на 1,20 пункта или на 0,22% до уровня 537,61 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 223,05 пунктов или на 70,80% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 01 октября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основной индекс японский фондовой биржи Nikkei 225 растет в понедельник до максимума с 1991 года на фоне ослабления курса иены, биржи Австралии и Южной Кореи при этом снижаются.



Биржи Китая и Гонконга закрыты из-за национальных праздников.



По состоянию на 07.20 Киева японский Nikkei 225 рос на 0,53% - до 24248,49 пункта. Ранее в ходе торгов показатель достигал уровня 24306,54 пункта, что является максимумом с ноября 1991 года.



При этом австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,67% - до 6165,7 пунктов, корейский KOSPI - на 0,1%, до 2340,66 пункта.



Биржи Китая и Гонконга закрыты в понедельник в связи с национальными праздниками. По итогам предыдущих торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,06% - до 2821,35 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 1441,54 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,26%, до 27888,52 пункта.



Ключевым фактором, оказывающим поддержку японскому рынку в понедельник, является курс японской иены, который снижается по отношению к доллару до ¥113,91 за доллар со ¥113,7 за доллар на предыдущих торгах. Ослабление курса японской валюты является положительным фактором для экспортеров Японии.



В то же время давление на настроения инвесторов оказывает статистика из Китая, опубликованная в минувшие выходные. В воскресенье государственное статистическое управление КНР сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в сентябре составил 50,8 пункта против 51,3 пункта в августе. Аналитики ожидали, что показатель в августе снизится лишь до 51,2 пункта.



Экономисты Bank of America Merrill Lynch, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что на настроения инвесторов повлияла эскалация торговой напряженности между США и Китаем в последнее время, что и отражается в индексе PMI. Эксперты ожидают, что по мере усиления торгового конфликта между США и КНР китайские власти могут увеличить меры поддержки экономики, чтобы смягчить негатив от взаимного повышения импортных пошлин.



Во-вторых, фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили понедельник без единой динамики.

Биржи материкового Китая и Гонконга не работают в понедельник в связи с праздничными днями.



Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов увеличились соответственно на 0,52% и 0,04%. При этом значение Nikkei 225 достигло максимального уровня почти за 27 лет.



Тайваньский индекс TaiEX вырос на 0,41%, несмотря на слабую статистику.



Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 за день уменьшился на 0,57%.



Значение южнокорейского индекса Kospi в понедельник опустилось на 0,18%.



Поддержку рынку Японии оказало, в том числе, снижение курса иены к доллару США до минимальных значений за последние одиннадцать месяцев, сообщает MarketWatch.

Лидерами роста котировок выступили акции фармацевтических и потребительских, а также ряда производителей электроники, включая Shionogi (+1,5%) и Tokyo Electron (+2,2%).

При этом дешевеют бумаги автопроизводителей, в том числе Subaru (-2,1%) и Toyota Motor (-0,5%).



Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в июле-сентябре снизился по итогам третьего квартала подряд, что стало неожиданностью для аналитиков. Значение индикатора опустилось до 19 пунктов по сравнению с 21 пунктом в апреле-июне, свидетельствуют данные Банка Японии.



Нынешний уровень показателя является самым низким со второго квартала прошлого года, сообщает Trading Economics. Эксперты в среднем прогнозировали повышение до 22 пунктов.



Падение индекса Танкан означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался меньше доли тех, кто так не считает. До начала 2018 года доверие крупных компаний к экономике Японии улучшалось пять кварталов подряд.

Негативное влияние на настроения бизнесменов оказали стихийные бедствия, обрушившиеся на Японию этим летом, а также опасения относительно глобальной торговой войны.



Активность в промышленном производстве в стране продемонстрировало ослабление в сентябре впервые более чем за два года из-за торговой войны между США и Китаем. Значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI), рассчитываемого IHS Markit, опустилось до 50,8 пункта по сравнению с 53 пунктов в августе. Это минимальная отметка с июня 2016 года.



Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. снизилась на 0,1%.



Кроме того, опускается цена австралийских банков «большой четверки»: Commonwealth Bank of Australia - на 1,4%, National Australia Bank - на 0,8%, Australia & New Zealand Banking - на 1,6% и Westpac Banking - на 1,5%.



Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. снизилась на 0,2%, в то время как другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - увеличилась на 0,8%.

Цена акций автопроизводителя Hyundai Motor Co. уменьшилась на 0,4%.



Индекс ПФТС в первые торги октября повысился на 0,1% - до 538,11 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 342,9 млн. грн., в том числе акциями - 3,2 млн. грн.



Среди индексных акций подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+1,37%) и Укрнафты (+1,05%).

Снизились в цене акции Донбассэнерго (-3,27%) и Центрэнерго (-0,16%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 0,02% - до 1657,95 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 0,88% -до 440,17 пункта при объеме торгов 5,27 млн. злотых (40,3 млн. грн.).



В «индексной корзине» изменились в стоимости бумаги «Кернела» (+2%), агрохолдинга ИМК (-3,23%) и «Агротона» (-2,7%).



К полудню вторника, 02 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются во вторник на фоне опасений за мировую экономику после ряда промышленных данных из Китая и Европы.



По состоянию на 7.15 Киева японский Nikkei 225 рос на 0,05%, до 24258,48 пункта.



При этом гонконгский индекс Hang Seng Index падал на 1,55%, до 27349,38 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 терял 0,75% - 6126 пунктов, корейский KOSPI опускался на 0,6%, до 2324,7 пункта.



Биржи Китая закрыты всю текущую неделю в связи с национальными праздниками. По итогам предыдущих торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,06% - до 2821,35 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 1441,54 пункта.



В лидерах снижения во вторник находится рынок Гонконга, который был закрыт в понедельник в связи с праздниками, и поэтому инвесторы не имели возможности отыграть слабую статистику из Китая. В частности, в воскресенье государственное статистическое управление страны сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в сентябре составил 50,8 пункта против 51,3 пункта в августе. Аналитики ожидали, что показатель в августе замедлится до 51,2 пункта.



В понедельник исследовательская организация Markit Economics сообщила, что индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре снизился до 53,2 пункта с 54,6 пункта в августе. Аналитики прогнозировали, что показатель составит 53,3 пункта.



Хотя новости о том, что США и Канада достигли нового торгового соглашения, обеспечили подъем американского индекса S&P 500, тучи начинают сгущаться. Из-за признаков ослабления европейских и азиатских промышленных индексов PMI трейдеры в Азии могут проявлять осторожность.



В начале недели США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA и заменит прежнее соглашение НАФТА. Переговоры начались в 2017 году по инициативе президента США Дональда Трампа.



Поддержку японскому рынку, основной индекс которого днем ранее вырос до максимума за 27 лет, продолжает оказывать снижающийся к доллару курс иены. Иена дешевеет к доллару до ¥113,95 за доллар со ¥113,91 за доллар на предыдущих торгах.



Во-вторых, большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в минусе торги во вторник, причем лидером падения стал гонконгский Hang Seng, торги которым накануне не проводились в связи с государственным праздником.



Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,8%.



Гонконгский Hang Seng упал на 2,38%. Биржи материкового Китая будут закрыты всю неделю из-за праздников по случаю Дня образования КНР.



Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,1%, более широкий Topix - на 0,33%.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,75%, южнокорейский Kospi опустился на 1,25%, индонезийский Jakarta Composite - на 1,16%.



Негативными факторами для гонконгского индекса стали слабые статданные по КНР, обнародованные на выходных, а также геополитическая напряженность в отношениях с США.



Во вторник стало известно, что в минувшее воскресенье в районе островов Спратли в Южно-Китайском море, которые оспаривают шесть государств, включая Китай, произошла встреча военных кораблей КНР и США, в результате которой китайский миноносец вынудил американский эсминец покинуть район.

Этот инцидент произошел на фоне торгового конфликта между двумя странами, являющегося главным негативным фактором для мировых рынков в настоящее время, поскольку ухудшение отношений двух крупнейших экономик мира может замедлить темпы роста глобального ВВП.



Эскалация торговой напряженности между США и Китаем в последнее время, скорее всего, негативно сказалась на настроении менеджеров закупок. Мы ожидаем, что китайские власти еще больше смягчат денежно-кредитную политику, чтобы смягчить последствия повышения пошлин.



Позитивное влияние на японские акции оказала новость о том, что Канада согласилась присоединиться к торговому соглашению между США и Мексикой. Акции автопрозводителей Toyota Motor и Honda подорожали на 1,6% и 1,5% соответственно, цена бумаг Panasonic подскочила на 2,7%, производителя видеоигр и консолей Nintendo - на 0,3%.



Как стало известно во вторник, ЦБ Австралии ожидаемо не стал менять размер базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 1,5%, установленном в июле 2016 года.



Стоимость бумаг страховой группы AIA Group упала на 3,4%, бумаги интернет-гиганта Tencent подешевели на 2%.



Котировки акций банка HSBC в Гонконге упали на 2,1%, China Construction Bank - на 3,2%.



Цена акций южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics снизилась на 1,4%, чипмейкера SK Hynix - на 2,7%.

Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. выросла на торгах в Сиднее на 0,3%, капитализация Rio Tinto Ltd. опустилась на 0,7%.







