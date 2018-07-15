Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...

Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:42

Это действительно правда.



Более того, если взять СНГ+Грузию, то более низкий ВВП на душу и зарплаты окажутся лишь в 2 странах - Киргизии и Таджикистане.



Мы проигрываем даже Узбекистану, Армении и Грузии.



Причина - власть не хочет заниматься экономикой и социальной политикой, а занимается лишь самообогащением. Почему они так себя ведут - потому что есть железобетонное (как им хочется думать) прикрытие в виде российской агрессии.



Только люди не такие дураки, как они думают - уже начали понимать, что бОльшая часть территории не воюет, не страдает от подрывной деятельности внутри и не испытывает дефицит мобилизированной на войну рабочей силы. А значит причина низкого качества жизни вовсе не в войне.



Как говорит журналист Дубинский, будучи личностью спорной, но в данном случае он 100% прав - "запомните, в этой стране нет кризиса - они просто п###ят наши деньги".



Очень странно ведет себя команда Президента, выводя его на выборы с платформой "Армія. Мова. Віра".



Ведь по сути он 4 года только этими вопросами и занимается, но, очевидно, что людей интересует другое, и рекордно низкий рейтинг власти это подтверждает: коммунальные услуги, ставшие по-настоящему непозволительной роскошью, и высокая инфляция на продукты питания, одежду и предметы быта.



Сегодня экономика функционирует только на счет печатного ставка - государство эмитирует долги (преимущественно ОВГЗ), которые выкупают банки на привлекаемые у населения и бизнеса депозиты. Проценты по долгам запредельно высокие (гривна уже 18.5%, доллар - 7.5%). Эта большая пирамида если не развалится, то результирует в гиперинфляцию в итоге.



А отрицательное сальдо внешней торговли по итогам 2018 будет сильно выше 5 млрд долларов. Все это создает дополнительные риски, вследствие которых вероятна дальнейшая девальвация гривны, что в свою очередь обвалит и ВВП, и зарплаты. А значит отставание от Европы и большинства стран СНГ еще больше усилится.



В это время реальные реформы никто и не думает проводить - промышленное производство на мирных территориях до сих пор на 20% ниже уровня 2013 года, на 27% меньше количество зарегистрированных юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, на 80% снизился уровень ПИИ, а трудовая эмиграция усилилась вдвое. Оставшееся население быстро стареет за счет выезда молодых и низкой рождаемости...



Пора уже начать заниматься вопросами экономики и благосостояния граждан, иначе скоро некому будет молиться в родной церкви, некому будет говорить на родном языке, некого и некому будет защищать родную землю!