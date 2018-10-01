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Україна стала найбіднішою
країною Європи — дані МВФ...

Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 22:59

  shapo написав:
  Shram написав:Так людям эта мысль вбивается в голову чуть ли не насильственно. Уже лет пятнадцать со всех украинских СМИ и от почти всех полит.сил долбят - "вот вступим в ЕС, и как заживём!". Объясняешь многим что порядок должен быть другим, сначала "вот заживем", а потом уже ЕС (если будет выгодно) - не верят. Нельзя ставить телегу впереди лошади, ни к чему путному это не приведет.


Не совсем так. Польша,Португалия,Венгрия получили неплохой переходный период в виде финансовой помощи который сейчас заканчивается


Что значит получили? Они за нее торговались. Получили мы :)

Азаров и Янукович не читали проект СА вплоть до лета 2013 - для них это был фетиш, разрисованный консультантами McKinsey. А Порошенко и Яценюк даже не имели возможности пискнуть перед европейцам об изменениях, поскольку сами с маргинальных интересах со сцены майдана требовали его подписать в изначальной редакции.

Поэтому удивляться условиям соглашения совершенно нечего - украинскую сторону в переговорах представляли клоуны и интриганы
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