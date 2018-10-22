trololo написав:
нет ничего хорошего в погашении долгов. но если их не погашать, будет еще хуже
Хуже будет сразу и один раз. А потом попустит.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 19:13
Хуже будет сразу и один раз. А потом попустит.
Додано: Сер 24 жов, 2018 05:38
Re: Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів
Кто сказал, что будет еще хуже? Трололо какой-то. Вас, кажется, спрашивали зачем вообще нужно брать деньги в долг. А вы отвечаете на вопрос зачем отдавать. Если взял кредит то, конечно, его придется отдавать. Но зачем его вообще брать. Зачем искусственно поддерживать курс валюты? Вы только оттягиваете неизбежный крах постсоветского периферийного капитализма. Невозможно без конца снижать бюджетные расходы. Пусть курс падает естественным свободнорыночным образом. Народ будет покупать меньше импорта и возможно научится что-то производить сам. Все это выглядит как-то странно, если курс падает, значит тому есть объективные причины. Зачем лезть из кожи вон, набирать кредиты, которые нечем отдавать. А отдавать, конечно, придется народу, а не олигархам. Бюджетные расходы снижаются у народа, а не олигархов.
Додано: Сер 24 жов, 2018 07:11
Netme А им уже пофиг. Главное сорвать три шкуры по финалу и драть когти куда подальше, если успеют. Ну вот кто вменяемый прямо перед выборами будет тарифы на коммуналку повышать, или зубами держать курс, как попередники павосемь очень старались? Уже забыли все чем такие действия заканчиваются? С восьми в пять раз жахнула пружина вверх до сорока, потом немного откатили. А если сейчас в пять раз курс доллара жахнет что будет? Понятно, что финальная надежда у к корытоприближенных в последний раз пару миллиардов хапануть от МВФ и срыгнуть. Но там же тоже не дураки сидят, и прекрасно всё понимают, и именно поэтому на деребан денег уже не дают. Но как говорится, надежда баба крепкая и умирает последней. Поэтому будут до выборов выжимать всех до последней капли, щимить станут изо всех сил и по всем направлениям- в последний раз однако!
Додано: Сер 24 жов, 2018 08:11
Re: Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів
Разве его держат? Последние два месяца НБУ, наоборот, выкупал валюту с рынка, курс далеко не прибит гвоздями, НБУ интервенциями лишь сглаживает резкие скачки.
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:50
Наверное МВФ не сомневается в том, что Украина не вернет кредиты. Наверное большинство украинцев не сомневается в том, что их благополучие МВФ не интересует. Тогда что? Ответ - земля, недра и рабочая сила в европу, а европейская продукция в Украину для отоваривания семей гастарбайтеров. Остальное баласт.
Додано: Сер 24 жов, 2018 11:21
Если бы это помогло ..... а то появятся еще миллиардеры, а на нас повесят и проценты и кредиты, а они как Сеня будут виллы покупать на взморье!!!
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