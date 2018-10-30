Итоги: Энергетика 30.10.18

Додано: Вів 30 жов, 2018 13:24

Неопределенность на рынке нефти нарастает перед вступлением в силу санкций США против нефтяного сектора Ирана в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля и призвал покупателей иранской нефти отказаться от таких закупок.



В то же время министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на прошлой неделе заявил, что добыча нефти в королевстве может вырасти до 11-12 миллионов баррелей в сутки. Это должно помочь заместить выбывающие с мирового рынка объемы иранской нефти.



Глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен

сказал, что обещание Саудовской Аравии увеличить добычу резко снизило опасения по поводу введения 04 ноября новых санкций США против Ирана. В то же время эксперт добавил, что сохраняющаяся неопределенность относительно перспектив добычи и экспорта сырья Ираном может способствовать спекулятивным покупкам на рынке нефти перед 4 ноября.

Цены на нефть снижались три недели подряд, так как резкое снижение на фондовых рынках оказало давление на перспективы спроса. Фондовые индексы США на закрытие по фьючерсам на нефть перешли к снижению. Ранее китайский Shanghai Composite снизился на более чем 2%.



Данные показали, что прибыли промышленных фирм в Китае снижается пятый месяц. Влияние тарифов во внешней торговле постепенно усиливается и возможно снижает ожидания по экономическому росту и перспективе спроса.



В последние недели рост объема добычи и экспорта со стороны ОПЕК и стран вне ОПЕК, включая США, оказывал давление на рынок со стороны спроса.

Фонды, использующие плечо, продолжили выходить из длинных позиций на неделе, закончившейся 23 октября, по данным CFTC.



Согласно сообщению на прошлой неделе, комитет министров ОПЕК по наблюдению за выполнением соглашения по ограничению добычи выразил опасения в отношении роста запасов в последние недели и отметил усиление макроэкономических неопределённостей, которые могут потребовать изменить курс.



Агентство Reuters сообщило, что министр энергетики Саудовской Аравии на государственном телевидении заявил, что «мы вошли в стадию беспокойства в отношении недавнего повышения добычи», добавив, что для возвращения стабильности может потребоваться вмешательство.



За прошлые 5 недель запасы нефти в США выросли на 28,7 млн. баррелей, включая 3,5 млн. баррелей из стратегического нефтяного резерва. Хотя рост резервов отчасти отражает сезонные факторы, запасы нефтепродуктов показали за этот период более умеренное снижение, на 10 млн. баррелей.

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