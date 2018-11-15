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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 11:30
откуда вообще этот коэффициент взялся и как рассчитан? а если к моему счетчику газ подходит уже нагретый до комнатной температуры (10 м по подъезду идет труба, потом по квартире еще столько же, а потом уходит вообще к соседям сверху - у них то точно уже приводить его к "нормальному" объему не нужно). Да и где тогда обратный коэффициент для летней жары? а то что могут насчитать за прошедшие годы - это вообще за гранью.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 12:16
Re: Коболєв озвучив вартість української ГТС
Для особливо ідейних - з неотриманого прибутку і премій ніхто не отримав. На рахунок Вовочки - Вам видніше.
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