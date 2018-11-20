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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 11:30
откуда вообще этот коэффициент взялся и как рассчитан? а если к моему счетчику газ подходит уже нагретый до комнатной температуры (10 м по подъезду идет труба, потом по квартире еще столько же, а потом уходит вообще к соседям сверху - у них то точно уже приводить его к "нормальному" объему не нужно). Да и где тогда обратный коэффициент для летней жары? а то что могут насчитать за прошедшие годы - это вообще за гранью.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:16
Re: Коболєв озвучив вартість української ГТС
Для особливо ідейних - з неотриманого прибутку і премій ніхто не отримав. На рахунок Вовочки - Вам видніше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 20 лис, 2018 13:49
Re: Коболєв озвучив вартість української ГТС
Если в приватизации трубопроводов не учавствовует серьезный поставщик газа, то реальная стоимость ГТС будет мало отличаеться от стоимости металлолома и любой потенциальный инвестор это понимает...
Востаннє редагувалось antikkristall в Вів 20 лис, 2018 17:37, всього редагувалось 1 раз.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Вів 20 лис, 2018 14:38
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Додано: Вів 20 лис, 2018 18:06
Самое обидное, хоть бы кто из Газсбыта с рулеткой зашёл, померял длину трубы от ввода в помещение до штуцера счётчика. А так взяли от балды коэффициент 1,03 - и плати. А он - совсем не мой случай.
Додано: Сер 21 лис, 2018 14:18
Так напишите письменно заявление или вызовите специалиста (бригаду), пусть составят акт и учтут.
Хотя при установке у меня все замеряли и указывали сразу в акте установки. У меня тоже труба идет по кухне от соседей снизу к соседям сверху. Но от них можно конечно всего ожидать.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 21:26
ruvex
Плюсую спасибо за "наводку" в тему.
Мне поставили коеф. 1.04. Счетчик на стене с улицы. Расстояние от счетчика до входа в стену не более полуметра. Для моего региона должно быть 1.03. Пишу телегу на 104.
А вообще, физики не пойму. Покупают объем в кубометрах, продают, счетчик считает, цена - все в кубах. На х.. приводить по температуре, яко бы к массе?
На цену - постанова КМУ, на добавку - кодексы, правила, свои законы - подзаконные акты. Шото не так.
Да, плачу пока норму, без добавки.
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