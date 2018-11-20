Коболєв озвучив вартість української ГТС
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:01
warlamp написав:
Хорошо бы поставить счётчик, который учитывал бы калорийность газа, его давление, температуру и атмосферное давление и сразу выдавал расход в фактических кубах.
А атмосферний тиск навіщо? Коефіцієнти ввели, бо почали продавати мегаджоулі, а не куби.
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lapay
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:41
lapay написав: warlamp написав:
Хорошо бы поставить счётчик, который учитывал бы калорийность газа, его давление, температуру и атмосферное давление и сразу выдавал расход в фактических кубах.
А атмосферний тиск навіщо? Коефіцієнти ввели, бо почали продавати мегаджоулі, а не куби.
Вроде, пронесло.
https://112.ua/obshchestvo/nkreku-zapre ... 3-amp.html
warlamp
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