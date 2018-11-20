Коболєв озвучив вартість української ГТС

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Председатель НКРЭКУ также написала, что комиссия считает необходимым провести нормативно-правовое регулирование данной проблематики через внесение изменений в Закон Украины "О рынке природного газа" путем изменения стандартных условий в части температуры с 20 ℃ на 0 ℃. Она отметила, что такие стандарты применяются во всех странах Европейского Союза.
Дарма радієте. Коефіцієнт стане ще більше (273+20)/273=1,073
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Председатель НКРЭКУ также написала, что комиссия считает необходимым провести нормативно-правовое регулирование данной проблематики через внесение изменений в Закон Украины "О рынке природного газа" путем изменения стандартных условий в части температуры с 20 ℃ на 0 ℃. Она отметила, что такие стандарты применяются во всех странах Европейского Союза.
Дарма радієте. Коефіцієнт стане ще більше (273+20)/273=1,073
warlamp написав:Хорошо бы поставить счётчик, который учитывал бы калорийность газа, его давление, температуру и атмосферное давление и сразу выдавал расход в фактических кубах.
А атмосферний тиск навіщо? Коефіцієнти ввели, бо почали продавати мегаджоулі, а не куби.
Чтобы перевести кубы в мегаджоули, надо сначала привести объём газа к стандартным условиям. Стандартные условия - это температура воздуха 20 градусов Цельсия и абсолютное давление 760 мм ртутного столба. Приведение газа к стандартным условиям - это тот объём, который заполнит газ, попадая в стандартные условия. Холоднее - газ занимает меньший объём,выше в горы - больший. https://www.politerm.com/zulugaz/webhel ... epts1.html
warlamp написав:Стандартные условия - это температура воздуха 20 градусов Цельсия и абсолютное давление 760 мм ртутного столба. Приведение газа к стандартным условиям - это тот объём, который заполнит газ, попадая в стандартные условия. Холоднее - газ занимает меньший объём,выше в горы - больший.
Але міряти атмосферний тиск немає сенсу. Важливий тиск газу в трубі, його температура і (що виміряти в лічильнику неможливо) його теплота згоряння.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...