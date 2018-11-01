Багато банків до цього дня також підготували для своїх клієнтів спеціальні пропозиції.
Дивися повний текст Чорна п'ятниця: що приготували ПриватБанк, Таскомбанк та інші.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:52
Чорна п'ятниця: що приготували ПриватБанк, Таскомбанк та...
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Дивися повний текст Чорна п'ятниця: що приготували ПриватБанк, Таскомбанк та інші.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:52
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