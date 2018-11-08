З пальца висмоктали?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:19
Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..
З пальца висмоктали?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 26 лис, 2018 12:31
lapay Що ти за людина така? То смокчиш то гебельса дивишся? Час між тараном та абордажем катерів пройшов який? Що вони протягом того часу робили? Рибу ловили? Чи крім образ нічого нема? Подумати важко? Чекаю на просту відповідь на питання - Порошенку вігідний військовий стан чи тільки путлеру? Може на такі питання вам заборонено відповідати? Тоді вибачайте ...
Додано: Пон 26 лис, 2018 12:36
svm30055
Ну да https://news.finance.ua/ru/news/-/43924 ... hih-bankov
Додано: Пон 26 лис, 2018 12:37
Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..
То не мели дурню. Після тарану чекали, щоб розблокували прохід, потім повернули назад. Обстріл був вже в нейтральних водах, або ще в "своїх". Якби інакше - рашковани давно б вже показали відео, як їх атакують укротерористи.
Тому не мели дурню.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 26 лис, 2018 12:45
lapay
Як це? Тебе таранять, в ефірі наказують зупинитися (чи також брехня просто таранили і зупинитися не вимагали, не казали що кордон їх порушили?) то наші думають почекаємо доки самі баржу відтягнуть та гарного шляху побажають? Ви на місті капітана так діяли? За морским звичаєм - або зміна курсу на вихід з зони або абордаж та затримання. І ще раз про Петра нагадую питання!
Додано: Пон 26 лис, 2018 12:53
Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..
Раша не могла вічно перекривати прохід, тому чекати - нормальна реакція. До того ж, без команди зверху, назад ніхто не мав права повертати.
Для ОПГ Озеро понти дорожче грошей, інакше вони б до нас не полізли.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:05
Теоретически можно попробовать меньше тырить, то реально это не вариант.
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:11
lapay
Раша це інша справа. Там людей не цінують та не рахують... Мова про наших. чекати - нормальна реакція коли над головою літаки су 25 та гвинтокрили бойові літають? Коли корабль рашки таранить? Чекати ? Ну добре наші чекали. без команди зверху, назад ніхто не мав права повертати. Чому не дали таку команду? Чи думали баржу відтягати будуть гвинтокрилами? Як повинен вести себе командир в цій ситуації? ЧОГО ЧЕКАТИ? ПРО ПЕТРА ВЖЕ НЕ ПИТАЮ. ВСЕ ДЯКУЮ!
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:17
Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..
По зрадофільскій логиці треба було білий прапор викинути чи відразу затопити корабель. Або відразу обстріляти все, що рухається.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:21
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