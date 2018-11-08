RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В НБУ повідомили, як воєнний
стан вплине на банківську...

В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:19

Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..

  Molchyn написав:А катери та цей буксир пішли далі до мосту. От у мене питання чому на повному не повернули назад?

З пальца висмоктали?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5903
З нами з: 01.08.15
Подякував: 771 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:31

lapay Що ти за людина така? То смокчиш то гебельса дивишся? Час між тараном та абордажем катерів пройшов який? Що вони протягом того часу робили? Рибу ловили? Чи крім образ нічого нема? Подумати важко? Чекаю на просту відповідь на питання - Порошенку вігідний військовий стан чи тільки путлеру? Може на такі питання вам заборонено відповідати? Тоді вибачайте ...
Molchyn
 
Повідомлень: 377
З нами з: 01.02.18
Подякував: 72 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:36

svm30055
Путин подонок, а военное положение ничего в банках не меняет
Ну да https://news.finance.ua/ru/news/-/43924 ... hih-bankov
Molchyn
 
Повідомлень: 377
З нами з: 01.02.18
Подякував: 72 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:37

Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..

  Molchyn написав:Час між тараном та абордажем катерів пройшов який? Що вони протягом того часу робили? Рибу ловили? Чи крім образ мічого нема? Подумати важко?

То не мели дурню. Після тарану чекали, щоб розблокували прохід, потім повернули назад. Обстріл був вже в нейтральних водах, або ще в "своїх". Якби інакше - рашковани давно б вже показали відео, як їх атакують укротерористи.
Тому не мели дурню.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5903
З нами з: 01.08.15
Подякував: 771 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:45

lapay
Після тарану чекали, щоб розблокували прохід
Як це? Тебе таранять, в ефірі наказують зупинитися (чи також брехня просто таранили і зупинитися не вимагали, не казали що кордон їх порушили?) то наші думають почекаємо доки самі баржу відтягнуть та гарного шляху побажають? Ви на місті капітана так діяли? За морским звичаєм - або зміна курсу на вихід з зони або абордаж та затримання. І ще раз про Петра нагадую питання! :mrgreen:
Molchyn
 
Повідомлень: 377
З нами з: 01.02.18
Подякував: 72 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:53

Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..

  Molchyn написав:За морским звичаєм - або зміна курсу на вихід з зони або абордаж та затримання.

Раша не могла вічно перекривати прохід, тому чекати - нормальна реакція. До того ж, без команди зверху, назад ніхто не мав права повертати.
  Molchyn написав:І ще раз про Петра нагадую питання

Для ОПГ Озеро понти дорожче грошей, інакше вони б до нас не полізли.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5903
З нами з: 01.08.15
Подякував: 771 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:05

  freeze написав:
  lapay написав:
  freeze написав:Так а действительно дальше то, что. Как на Пукине военное положение отразится?
Порошенко сказал, что наступательных действий с нашей стороны не будет, а если и Пукин не будет наступать?

Можуть передивитись бюджет, збільшити військову складову. Заборонять 112 і Ньюсван, заблокують рахунки і активи запоребрикових і їх маріонеток. Можливо, Медведчука візьмуть за яйця.
Пукін перейшов межу і заплатить за це. Втратить навіть примарні шанси на щось тут впливати.


При пересмотре бюджета по-любому заплатим мы с вами, а не Пукин, чтобы что-то увеличить надо собрать больше налогов или уменьшить соцрасходы. Иначе нет другой арифметики.
А заблокировать рахунки запоребриковых у нас, если они остались, можно и без военного положения и мобилизации первой линии. Всё равно не понял, чем персонально Пукин заплатит. Может санкции усилят, так тоже для этого не надо мобилизации.

Теоретически можно попробовать меньше тырить, то реально это не вариант.
nalim
 
Повідомлень: 6309
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:11

lapay
Раша не могла вічно перекривати прохід, тому чекати - нормальна реакція. До того ж, без команди зверху, назад ніхто не мав права повертати.
Раша це інша справа. Там людей не цінують та не рахують... Мова про наших. чекати - нормальна реакція коли над головою літаки су 25 та гвинтокрили бойові літають? Коли корабль рашки таранить? Чекати ? Ну добре наші чекали. без команди зверху, назад ніхто не мав права повертати. Чому не дали таку команду? Чи думали баржу відтягати будуть гвинтокрилами? Як повинен вести себе командир в цій ситуації? ЧОГО ЧЕКАТИ? ПРО ПЕТРА ВЖЕ НЕ ПИТАЮ. ВСЕ ДЯКУЮ! :mrgreen:
Molchyn
 
Повідомлень: 377
З нами з: 01.02.18
Подякував: 72 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:17

Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..

  Molchyn написав:Мова про наших. чекати - нормальна реакція коли над головою літаки су 25 та гвинтокрили бойові літають? Коли корабль рашки таранить? Чекати ?

По зрадофільскій логиці треба було білий прапор викинути чи відразу затопити корабель. Або відразу обстріляти все, що рухається.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5903
З нами з: 01.08.15
Подякував: 771 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:21

  Molchyn написав:nalim
Мои знакомые уже побежали в банки. Надо и нам готовиться.
Спасибо. Я уже. :mrgreen:

У нас на работе к банкоматам очередь, остались одни полтинники.
nalim
 
Повідомлень: 6309
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
  #<12345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Якщо воєнний стан: у МВФ прокоментували співпрацю з Україною
R2 » Пон 26 лис, 2018 12:21
3 153
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лис, 2018 12:50
azon
В Міносвіти повідомили, чи можна без ID-картки вступити...
R2 » Вів 13 лис, 2018 17:47
2 87
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 19:51
0mage0
У Мінагрополітики повідомили, які дотації отримають фермери
R2 » Чет 08 лис, 2018 09:11
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 09:11
pobytt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15595)
26.11.2018 13:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.