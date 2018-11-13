В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську...
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svm30055 написав:Путин подонок, а военное положение ничего в банках не меняет
Верно, кроме одного из пунктов статей закона про ВП, который гласит: 4) примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка;
Быстро как то стал не нужен кредит МВФ ради которого повышали тариф на газ. В соответствии с уставом МВФ, запрещается выдача кредитов странам с ВП.
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svm30055 написав:Путин подонок, а военное положение ничего в банках не меняет
Верно, кроме одного из пунктов статей закона про ВП, который гласит: 4) примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка;
Стаття 6. Указ Президента України про введення воєнного стану
1. В указі Президента України про введення воєнного стану зазначаються:
1) обґрунтування необхідності введення воєнного стану;
2) межі території, на якій вводиться воєнний стан, час введення і строк, на який він вводиться;
3) завдання військового командування, військових адміністрацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо запровадження і здійснення заходів правового режиму воєнного стану;
4) завдання суб’єктам забезпечення цивільного захисту щодо приведення єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних та територіальних підсистем у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період;
5) вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням воєнного стану із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;
Т.е. отчуждение имущества - не обязательный пункт и не самовольное решение администраций во время ВП, он должен фигурировать в Указе Президента Украины. Вы его уже видели? С чего сразу нагнетать то?
svm30055 написав:Путин подонок, а военное положение ничего в банках не меняет
Верно, кроме одного из пунктов статей закона про ВП, который гласит: 4) примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка;
Стаття 6. Указ Президента України про введення воєнного стану
1. В указі Президента України про введення воєнного стану зазначаються:
1) обґрунтування необхідності введення воєнного стану;
2) межі території, на якій вводиться воєнний стан, час введення і строк, на який він вводиться;
3) завдання військового командування, військових адміністрацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо запровадження і здійснення заходів правового режиму воєнного стану;
4) завдання суб’єктам забезпечення цивільного захисту щодо приведення єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних та територіальних підсистем у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період;
5) вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням воєнного стану із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;
Т.е. отчуждение имущества - не обязательный пункт и не самовольное решение администраций во время ВП, он должен фигурировать в Указе Президента Украины. Вы его уже видели? С чего сразу нагнетать то?
Да этот пункт есть в законе. Мной он был процитирован. Все остальное уже не мои фантазии.
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Molchyn написав:Faceless Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Про це? Обмеження п.3 Указу
Да и на п.4, абзац 2 указа исходя из закона можно трактовать по разному.
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Molchyn написав:Faceless Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Про це? Обмеження п.3 Указу
Еще раз, где в Указе, где должен быть "5) вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням воєнного стану із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;", вы нашли ограничения прав и свобод?