|
|
|
Оприлюднено указ Порошенка про введення воєнного стану
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лис, 2018 07:22
andrijk777 написав:
Що за фантазії? Які полстраны? Який ще один срок?
ВП вводиться на 30 днів.
Ніхто не дасть йому "царювати" без виборів, це очевидно.
"Цыплят по осени считают", мы же будем весной.
-
Попаданец
-
-
- Повідомлень: 710
- З нами з: 03.01.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лис, 2018 09:25
Чому діти цієї гниди і інших гнид АП, ВРУ, КМУ не на передовій.
-
Дикий не Дикий
-
-
- Повідомлень: 107
- З нами з: 04.05.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лис, 2018 09:41
Дикий не Дикий
Чому діти цієї гниди і інших гнид АП, ВРУ, КМУ не на передовій.
Можливо батько не може сина до армії затягнути. Тому йому потрібні додаткові повноваження.
-
Molchyn
-
-
- Повідомлень: 392
- З нами з: 01.02.18
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|