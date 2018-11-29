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Ціна на електроенергію в Києві
найнижча в Європі: хто і...

Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:16

Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Олексій Хабатюк на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і скільки платить.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:16

Кому нужны эти тупые сравнения цены?Покажите процентную нагрузку стоимости электроэнергии на зароботную плату в упомянутых странах.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:23

как можно сравнивать стоимость электроэнергии в странах первого и третьего мира?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:26

Cравни лучше цены на топливо в Дубае и у нас и давай вместе порадуемся за них.
Евгений Н.
 
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