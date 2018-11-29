Про це повідомив Олексій Хабатюк на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і скільки платить.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 16:16
Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і...
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Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і скільки платить.
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:16
Кому нужны эти тупые сравнения цены?Покажите процентную нагрузку стоимости электроэнергии на зароботную плату в упомянутых странах.
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:23
как можно сравнивать стоимость электроэнергии в странах первого и третьего мира?...
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:26
Cравни лучше цены на топливо в Дубае и у нас и давай вместе порадуемся за них.
Не пойму зачем сравнить цены с Европой...Хотите поднять тарифы в несколько раз, поднимайте и ждите лопнет или нет терпение у украинцев. Если лопнет - значит вам не повезл, быстренько хватайте чемоданы и летите в Европу.
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:33
Хочу статью - "Средняя зарплата в Киеве самая низкая в Европе: кто и сколько получает" и такой же график.
А то и коммуналка у нас самая дешевая, электричество и газ.
Как повышение цен - сравниваем с Европой, а как до оплаты труда так - "бюджет не позволяет".
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:35
И снова набежали анархисты, желающие все нахаляву, чтобы оплачивали их беззаботную жизнь социалистов налогоплатильщики.
Чтобы перестать быть бедными, нужно платить реальную цену сначала за енергоносители, чтобы вернуть деньги в економику из круговорота денег за енергоносители через бюджет государства, который формируется налогоплатильщиками на развитие а не на вечную стагнацию и бедность.
Хочешь жить хорошо? Учись.
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:39
Re: Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і.
Зарплата в Украине самая нищенская в Европе.
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:52
Аяяй... какие плохие анархисты.
А еще плохие педагоги с европейской зарплатой, плохие воспитатели в садиках, плохие пенсионеры и многие категории бюджетников, которые реально приносят пользу но имеют нищенские зарплаты.
Налоговую и полицию сюда не причислять.
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:05
Re: Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і.
А я давно знав, що Раша не Європа - не має її в графіку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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