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Ціна на електроенергію в Києві
найнижча в Європі: хто і...

Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:16

Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Олексій Хабатюк на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і скільки платить.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:16

Кому нужны эти тупые сравнения цены?Покажите процентную нагрузку стоимости электроэнергии на зароботную плату в упомянутых странах.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:23

как можно сравнивать стоимость электроэнергии в странах первого и третьего мира?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:26

Cравни лучше цены на топливо в Дубае и у нас и давай вместе порадуемся за них.

Не пойму зачем сравнить цены с Европой...Хотите поднять тарифы в несколько раз, поднимайте и ждите лопнет или нет терпение у украинцев. Если лопнет - значит вам не повезл, быстренько хватайте чемоданы и летите в Европу.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:33

Хочу статью - "Средняя зарплата в Киеве самая низкая в Европе: кто и сколько получает" и такой же график.
А то и коммуналка у нас самая дешевая, электричество и газ.
Как повышение цен - сравниваем с Европой, а как до оплаты труда так - "бюджет не позволяет".
hawk001ko
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:35

И снова набежали анархисты, желающие все нахаляву, чтобы оплачивали их беззаботную жизнь социалистов налогоплатильщики.
Чтобы перестать быть бедными, нужно платить реальную цену сначала за енергоносители, чтобы вернуть деньги в економику из круговорота денег за енергоносители через бюджет государства, который формируется налогоплатильщиками на развитие а не на вечную стагнацию и бедность.
Хочешь жить хорошо? Учись.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:39

Re: Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і.

Зарплата в Украине самая нищенская в Европе.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:48

как же нам повезло жить в нашей прекрасной стране на халяву
georgizark
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:52

  locustsucol написав:И снова набежали анархисты, желающие все нахаляву ...

Аяяй... какие плохие анархисты.
А еще плохие педагоги с европейской зарплатой, плохие воспитатели в садиках, плохие пенсионеры и многие категории бюджетников, которые реально приносят пользу но имеют нищенские зарплаты.
Налоговую и полицию сюда не причислять.
hawk001ko
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:05

Re: Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і.

А я давно знав, що Раша не Європа - не має її в графіку. :P
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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