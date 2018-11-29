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Ціна на електроенергію в Києві
найнижча в Європі: хто і...

Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:12

  priem_metalla86 написав:Скажем спасибо СССР за АЭС.
Ещё и продаем электричество.
Цены для народа можно было бы и понизить.
Просто в бюджете дыра и нужно наполнять ее любыми методами. Взять и поднять стоимость своего же газа, который собственность народа согласно конституции, с 60$ себестоимости до 300$.

Почему именно газ, а не золото, нефть, железо, медь ? Пропагандируя халяву за счет бюджета вы - продлеваете нищенство государства и ее граждан.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:20

Все ответ на важный вопрос найден! Нищенство государства и ее граждан из-за priem_metalla86. Спасибо! :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:26

Низкая цена отлично! Комфортный климат, радушные и работящие люди! Да это в моей стране. Убрать несколько важных препятствий и к нам поедут на ПМЖ европейцы и появятся инвестиции. Только надо не языком трепать нашей власти а делать все что она должна для развития страны. Все просто. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:30

Re: Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і.

  Molchyn написав:Убрать несколько важных препятствий и к нам поедут на ПМЖ европейцы и появятся инвестиции. Только надо не языком трепать нашей власти а делать все что она должна для развития страны. Все просто

Блін, ну який же Яник тупий був. Це ж так просто!
І Майдану не було б... ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:44

Re: Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і.

  Molchyn написав:Только надо не языком трепать нашей власти а делать все что она должна для развития страны. Все просто.

Та ну - бред какой-то - что-то делать! мы пойдем другим путем - введем ВП (видимо чтобы показать возможным инвесторам какая у нас стабильность).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:45

lapay Да!
Блін, ну який же Яник тупий був. Це ж так просто!
І Майдану не було б... ;)
Список не полный! Янек, Порох, Ющ, Кучма и среди них сотни из власти, а также юморист lapay.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:53

а они не сообщают, что людям разослали платежки за октябрь с текстом на обратной стороне - оплата этой платежки означает присоединение к новому (неизвестно какому) договору!!! новшество в правоведении, блин...
так что, господа, кто оплатил за электричество - уже там, в счастливом и безоблачном будущем, т.е. присоединенный к новому договору с неизвестно какими контрагентами и по неизвестно каким расценкам.
т.е. народ поставили "раком" - не оплатишь электричество в теч.3 мес. - его обрубят. оплатишь - автоматом согласишься на ВСЁ.
просто потрясающе.
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