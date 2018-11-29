Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і...
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priem_metalla86 написав:Скажем спасибо СССР за АЭС. Ещё и продаем электричество. Цены для народа можно было бы и понизить. Просто в бюджете дыра и нужно наполнять ее любыми методами. Взять и поднять стоимость своего же газа, который собственность народа согласно конституции, с 60$ себестоимости до 300$.
Почему именно газ, а не золото, нефть, железо, медь ? Пропагандируя халяву за счет бюджета вы - продлеваете нищенство государства и ее граждан.
Низкая цена отлично! Комфортный климат, радушные и работящие люди! Да это в моей стране. Убрать несколько важных препятствий и к нам поедут на ПМЖ европейцы и появятся инвестиции. Только надо не языком трепать нашей власти а делать все что она должна для развития страны. Все просто.
Molchyn написав:Убрать несколько важных препятствий и к нам поедут на ПМЖ европейцы и появятся инвестиции. Только надо не языком трепать нашей власти а делать все что она должна для развития страны. Все просто
Блін, ну який же Яник тупий був. Це ж так просто! І Майдану не було б...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
а они не сообщают, что людям разослали платежки за октябрь с текстом на обратной стороне - оплата этой платежки означает присоединение к новому (неизвестно какому) договору!!! новшество в правоведении, блин... так что, господа, кто оплатил за электричество - уже там, в счастливом и безоблачном будущем, т.е. присоединенный к новому договору с неизвестно какими контрагентами и по неизвестно каким расценкам. т.е. народ поставили "раком" - не оплатишь электричество в теч.3 мес. - его обрубят. оплатишь - автоматом согласишься на ВСЁ. просто потрясающе.
locustsucol написав:И снова набежали анархисты, желающие все нахаляву, чтобы оплачивали их беззаботную жизнь социалистов налогоплатильщики. Чтобы перестать быть бедными, нужно платить реальную цену сначала за енергоносители, чтобы вернуть деньги в економику из круговорота денег за енергоносители через бюджет государства, который формируется налогоплатильщиками на развитие а не на вечную стагнацию и бедность. Хочешь жить хорошо? Учись.
Это "повышения цен не будет" - просто будем ещё дяде платить. А это пример рассмотренный из-вне(суть всё о том же - энергетика)
Из-за схемы “Роттердам+” Порошенко и Ахметова украинская тепловая генерация — самая дорогая в мире [16:00 03 декабря 2018 года ] http://ukrrudprom.com/news/Izza_shemi_P ... ratsi.html По итогам 2018 года независимый финансовый аналитический центр Carbon Tracker признал украинскую тепловую генерацию самой дорогой в мире. Ближайшие конкуренты Украины в рейтинге самой дорогой тепловой генерации — Великобритания, Южная Корея и Япония. Об этом говорится в отчете Carbon Tracker от ноября 2018 года об использовании угольной промышленности: Carbon Tracker Initiative Powering Down Coal Report. Из-за дорогого угля украинская тепловая генерация — самая дорогая в мире, — аналитический центр Carbon Tracker 01
Согласно отчету, средний тариф для украинских ТЭС за один мегаватт-час (МВт-ч) составляет $70, или около 1800 грн по курсу межбанка в начале года.
За 2017 год средний тариф для ТЭС составил 1595,7 грн за МВт*ч.
Согласно отчету, тариф для ТЭС в Великобритании, Южной Корее и Японии составляет от $50 до $60 за МВт*ч. Наименьший тариф для ТЭС — в Индонезии. Он составляет меньше $40 за МВт*ч.
График составлен на основе данных компаний о себестоимости производства тепловой электроэнергии, которая включает в себя стоимость топлива.
Напомним, постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2016 года в цену производимой украинскими теплоэлектростанциями электроэнергии была заложена стоимость угля по так называемой формуле “Роттердам плюс”, которая рассчитывается исходя из цен на уголь в порту Роттердама и стоимости его доставки в Украину.
В том числе, благодаря использованию новой формулы, в 2016 году средневзвешенный тариф для теплоэлектростанций увеличился на 81%, что повлекло повышение цен на электроэнергию для промышленности.
Более 80% тепловой генерации сконцентрировано в компании ДТЭК, принадлежащей Ринату Ахметову.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
priem_metalla86 написав:Скажем спасибо СССР за АЭС. Ещё и продаем электричество. Цены для народа можно было бы и понизить. Просто в бюджете дыра и нужно наполнять ее любыми методами. Взять и поднять стоимость своего же газа, который собственность народа согласно конституции, с 60$ себестоимости до 300$.
Почему именно газ, а не золото, нефть, железо, медь ? Пропагандируя халяву за счет бюджета вы - продлеваете нищенство государства и ее граждан.
Жаль, что в понимание слова "Граждан" - Вы не включаете граждан Украины! Согласно поста свыше пожалуйста выведите формулу: 1. Кто в этом заинтересован? 2. почему деньги не пахнут? 3. Сколько возвратили с Панамы, Белиза, Кипра, США, Новой Зеландии, Монако, ..... 4. Какое количество в % соотношении этнических украинцев? "Зарабатывающих" на этом бизнесе? 5. почему трудоспособные специалисты вынуждены бежать с Украины? 6. почему "пенсионеров" нет в перспективе? 7. почему честно работавший на Государство обязан сдохнуть в нищете? 8. почему только Воры процветают в Украине?(а не сидят в тюрьмах) ......................................................................... Почему и кого Израильтяне назвали самыми преуспевающими Евреями в мире - из состава "граждан Украины"? Кто из них тяжким, честным трудом добывает уголь, плавит метал, разрабатывает космические корабли, пашет землю, "пилит лес", моет янтарь,...?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 03 гру, 2018 19:11, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Эти вшивые эксперты лучше бы написали,что в условиях,когда у людей нет денег,наши тарифы смерти подобны,к тому же их будут ещё повышать.Долги по коммуналке космические,и разгрести их не получится.Кстати,желаю всем экспертам жить на прожиточный минимум.