Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і...

[16:00 03 декабря 2018 года ]По итогам 2018 года независимый финансовый аналитический центр Carbon Tracker признал украинскую тепловую генерацию самой дорогой в мире. Ближайшие конкуренты Украины в рейтинге самой дорогой тепловой генерации — Великобритания, Южная Корея и Япония. Об этом говорится в отчете Carbon Tracker от ноября 2018 года об использовании угольной промышленности: Carbon Tracker Initiative Powering Down Coal Report.Из-за дорогого угля украинская тепловая генерация — самая дорогая в мире, — аналитический центр Carbon Tracker 01Согласно отчету, средний тариф для украинских ТЭС за один мегаватт-час (МВт-ч) составляет $70, или около 1800 грн по курсу межбанка в начале года.За 2017 год средний тариф для ТЭС составил 1595,7 грн за МВт*ч.Согласно отчету, тариф для ТЭС в Великобритании, Южной Корее и Японии составляет от $50 до $60 за МВт*ч. Наименьший тариф для ТЭС — в Индонезии. Он составляет меньше $40 за МВт*ч.График составлен на основе данных компаний о себестоимости производства тепловой электроэнергии, которая включает в себя стоимость топлива.Напомним, постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2016 года в цену производимой украинскими теплоэлектростанциями электроэнергии была заложена стоимость угля по так называемой формуле “Роттердам плюс”, которая рассчитывается исходя из цен на уголь в порту Роттердама и стоимости его доставки в Украину.В том числе, благодаря использованию новой формулы, в 2016 году средневзвешенный тариф для теплоэлектростанций увеличился на 81%, что повлекло повышение цен на электроэнергию для промышленности.Более 80% тепловой генерации сконцентрировано в компании ДТЭК, принадлежащей Ринату Ахметову.