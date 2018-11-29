Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і...

Додано: Пон 03 гру, 2018 18:45

цена говорите найныжча...а что там на предмет зарплаты ??...)) она как в Европе ? или ..ниже плинтуса ?..так какого буя сравнивать цену Европы и нашу ?...афтар заказуху пишет ?

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