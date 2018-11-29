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Ціна на електроенергію в Києві
найнижча в Європі: хто і...

Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 18:45

Re: Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і.

цена говорите найныжча...а что там на предмет зарплаты ??...)) она как в Европе ? или ..ниже плинтуса ?..так какого буя сравнивать цену Европы и нашу ?...афтар заказуху пишет ?
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:05

  Scotch написав:Эти вшивые эксперты лучше бы написали,что в условиях,когда у людей нет денег,наши тарифы смерти подобны,к тому же их будут ещё повышать.Долги по коммуналке космические,и разгрести их не получится.Кстати,желаю всем экспертам жить на прожиточный минимум.

:D -?
Зображення
https://www.0629.com.ua/news/2234679/v- ... -fotovideo

К 24 году 80% должны сидеть на электроэнергии из возобновляемых источников.
Остальное - процесс.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:08

Re: Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і.

с **а постоянно цены на коммуналку с европейскими сравнивать, если у нас уровень жизни африканский? сравнивайте с угандой и эфиопией, например. сразу станет все понятно и адекватно
vcuss
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:14

  vcuss написав:с **а постоянно цены на коммуналку с европейскими сравнивать, если у нас уровень жизни африканский? сравнивайте с угандой и эфиопией, например. сразу станет все понятно и адекватно

Не правда!
В Украине самые состоятельные "люди" Европы.
Большинство из них специально едет зарабатывать в Украину.
"Кроликов разводить" - :mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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