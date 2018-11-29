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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 18:45
Re: Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і.
цена говорите найныжча...а что там на предмет зарплаты ??...)) она как в Европе ? или ..ниже плинтуса ?..так какого буя сравнивать цену Европы и нашу ?...афтар заказуху пишет ?
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Додано: Пон 03 гру, 2018 19:05
-?
К 24 году 80% должны сидеть на электроэнергии из возобновляемых источников.
Остальное - процесс.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 03 гру, 2018 19:08
Re: Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і.
с **а постоянно цены на коммуналку с европейскими сравнивать, если у нас уровень жизни африканский? сравнивайте с угандой и эфиопией, например. сразу станет все понятно и адекватно
Додано: Пон 03 гру, 2018 19:14
Не правда!
В Украине самые состоятельные "люди" Европы.
Большинство из них специально едет зарабатывать в Украину.
"Кроликов разводить" -
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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