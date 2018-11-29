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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 18:45
Re: Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і.
цена говорите найныжча...а что там на предмет зарплаты ??...)) она как в Европе ? или ..ниже плинтуса ?..так какого буя сравнивать цену Европы и нашу ?...афтар заказуху пишет ?
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Додано: Пон 03 гру, 2018 19:05
-?
К 24 году 80% должны сидеть на электроэнергии из возобновляемых источников.
Остальное - процесс.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 03 гру, 2018 19:08
Re: Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і.
с **а постоянно цены на коммуналку с европейскими сравнивать, если у нас уровень жизни африканский? сравнивайте с угандой и эфиопией, например. сразу станет все понятно и адекватно
Додано: Пон 03 гру, 2018 19:14
Не правда!
В Украине самые состоятельные "люди" Европы.
Большинство из них специально едет зарабатывать в Украину.
"Кроликов разводить" -
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 03 гру, 2018 19:45
А почему Биг Мак, продаваемый во всем мире, в Украине стоит в 3.5 раза дешевле, чем в Европе? Макдональдс "тоже пропагандирует халяву за счет бюджета и продлевает нищенство государства и ее граждан"?
Нет, просто исходя из локальных издержек в Украине он может продавать Биг Мак в 3.5 раза дешевле, и делать на этом не меньше прибыли, чем в более дорогих странах.
Напомню вам о себестоимости электроэнергии производства украинских АЭС, если забыли, или пребывали в неведении:
По итогам работы Энергоатома за 9 мес 2018:
- объем производства = 61,052 млрд кВт/ч
- себестоимость производства (операционная, без стоимости капитала и амортизации) = 24,189 млрд грн
- себестоимость производства (общая) = 28,566 млрд грн.
Итого себестоимость производства кВт/ч электроэнергии:
- операционная = 24,189 / 61,052 = 0,396 грн, или 0,0144 доллара
- полная = 28,566 / 61,062 = 0,468, или 0,017 доллара.
А средний тариф реализации населению - 1,42 грн. Рентабельность продаж превышает 300%. Доля АЭС в общем потреблении составляет 55% (годовое производство АЭС 82 млрд, общее потребление 150 млрд). Из оставшихся 45% порядка 25% контролирует ДТЭК Ахметова.
80% рынка держат 2 монополиста - один государственный, второй - олигархический.
Вот их интересы вы и защищаете, отстаивая "мировые" цены в стране, где по паритету покупательной способности (ППС) доллар стоит в 2.5 раз дороже, чем в США.
Додано: Пон 03 гру, 2018 19:59
Ціна на електрику не будуть підвищуватися коли буде вільний ринок,скоро він має бути.
В рамках війни давно треба було від'єднатися від газу ,ставити альтернативне опалення,колектори та панелі з тарифом. Щоб не бути баламутом почав у 2014. Ще залишилося панелі поставити.
І на опалення потратив минулий місяць набагато менше (1200гр зі світлом) ніж сусіди з газом.Площа опалювальна 300м.Були би панелі,то щн більше би економив. Ясно що треба вкладувати. Але в Іспанії за панелі податок платиш,наприклад.
Не все так просто ясно і коштів ні в кого немає,але енегрозберігання це ключ до комфорту. Поки що ціна на електрику не беручи до уваги рашою низька.І гнати олігархів подалі,інакше будуть схеми і монополія.
Востаннє редагувалось Ethereum в Пон 03 гру, 2018 20:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:00
наши соседи по ввп на душу населения согласно мвф:
109 Фиджи
110 Армения
111 Ямайка
112 Сальвадор
113 Бутан
114 Украина
115 Марокко
116 Белиз
117 Филиппины
118 Гайана
119 Гватемала
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:15
И сколько?
И кого, и,главное, когда это было?
Космические корабли не полетели бы без них -
Е.Звягильский к добыче угля имеет отношение?
"Пилит лес" ,моет янтарь - это вообще-то в основном криминал
В игноре Kart, Sommer
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:34
И сколько наэкономили с 2014 года? Можно не в $, а в процентах от стоимости установки. Ну, чтобы баламутом не быть
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:38
Вы немножко не так поняли:
1. О его премьерстве и заложенной практике после него.(нефтепродукты и нефть в Украине в 1992м году, что это стоило для Украины?)
2. О результатах "темы", что подхватили его наследники.
........................................................................
Не стоит так "ставить в штыки":
Мухи и котлеты отдельно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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