Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і...

Все я правильно понял, а вот вы сказали "А", так имейте смелость сказать "Б".
Но это ,похоже, не будет
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:44
Все я правильно понял, а вот вы сказали "А", так имейте смелость сказать "Б".
Но это ,похоже, не будет
В игноре Kart, Sommer
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:15
Арендное предприятие "Шахта Засядько" продавала прежде всего метал в США.
В то время, когда она обростала магазинами, свинооткормочными комплексами, колбасными цехами,...
В это же самое время гос-шахты(объединения) имевшие в своём комплекте куда существенней полную структуру принудительно уничтожались.
Звёздный час Ефим Леонидовича настал в тот момент, когда вся нефть по договору с РФ для Государства была продана, в Украине стало ВСЁ.
Вернувшись, Звягильский вернул деньги.
Но ... Лазаренко уже не возвращался,... доход уже стал не за счёт создания товару дополнительной стоимости, а за счёт реализации "ВСЕГО".
К сегодняшнему дню мы прошли точку невозврата и в энергетике то же - это когда востребованные предприятия насильно банкротятся "приватизируются", вырезаются на металлолом, а средства фактически уходят...
Следом вынуждены выезжать и специалисты - в своей стране они никто и не нужны.
Большая часть работала на востоке, ... речь не шла о модернизации, внедрении новых технологий, ... - интересны только деньги сегодня и сейчас.
В результате Мы получили что-то такое:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
|