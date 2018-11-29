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Ціна на електроенергію в Києві
найнижча в Європі: хто і...

Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:44

  Kudrjavuy написав:Вы немножко не так поняли:...


Все я правильно понял, а вот вы сказали "А", так имейте смелость сказать "Б".
Но это ,похоже, не будет
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:15

  shapo написав:
  Kudrjavuy написав:Вы немножко не так поняли:...


Все я правильно понял, а вот вы сказали "А", так имейте смелость сказать "Б".
Но это ,похоже, не будет

Арендное предприятие "Шахта Засядько" продавала прежде всего метал в США.
В то время, когда она обростала магазинами, свинооткормочными комплексами, колбасными цехами,...
В это же самое время гос-шахты(объединения) имевшие в своём комплекте куда существенней полную структуру принудительно уничтожались.
Звёздный час Ефим Леонидовича настал в тот момент, когда вся нефть по договору с РФ для Государства была продана, в Украине стало ВСЁ.
Вернувшись, Звягильский вернул деньги.
Но ... Лазаренко уже не возвращался,... доход уже стал не за счёт создания товару дополнительной стоимости, а за счёт реализации "ВСЕГО".
К сегодняшнему дню мы прошли точку невозврата и в энергетике то же - это когда востребованные предприятия насильно банкротятся "приватизируются", вырезаются на металлолом, а средства фактически уходят...
Следом вынуждены выезжать и специалисты - в своей стране они никто и не нужны.
Большая часть работала на востоке, ... речь не шла о модернизации, внедрении новых технологий, ... - интересны только деньги сегодня и сейчас.
В результате Мы получили что-то такое:
https://gordonua.com/news/society/gluzm ... 52922.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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