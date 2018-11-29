Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і...

Все я правильно понял, а вот вы сказали "А", так имейте смелость сказать "Б".
Но это ,похоже, не будет
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Додано: Пон 03 гру, 2018 20:44
Все я правильно понял, а вот вы сказали "А", так имейте смелость сказать "Б".
Но это ,похоже, не будет
В игноре Kart, Sommer
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:15
Арендное предприятие "Шахта Засядько" продавала прежде всего метал в США.
В то время, когда она обростала магазинами, свинооткормочными комплексами, колбасными цехами,...
В это же самое время гос-шахты(объединения) имевшие в своём комплекте куда существенней полную структуру принудительно уничтожались - добивали в 2000е.
Звёздный час Ефим Леонидовича настал в тот момент, когда вся нефть по договору с РФ для Государства была продана, в Украине стало ВСЁ.
Вернувшись, Звягильский вернул деньги.
Но ... Лазаренко уже не возвращался,... доход уже стал не за счёт создания товару дополнительной стоимости, а за счёт реализации "ВСЕГО".
К сегодняшнему дню мы прошли точку невозврата и в энергетике то же - это когда востребованные предприятия насильно банкротятся "приватизируются", вырезаются на металлолом, а средства фактически уходят...
Следом вынуждены выезжать и специалисты - в своей стране они никто и не нужны.
Большая часть работала на востоке, ... речь не шла о модернизации, внедрении новых технологий, ... - интересны только деньги сегодня и сейчас.
В результате Мы получили что-то такое:
Отдельно конечно стоит вспомнить, что ни один директор и главный не усидел после массовых гибелей людей, но на "Засядько" это не сказалось и в 2007году.(?)
По факту с удалёнными выработками от ствола, глубиной свыше 1000 метров, да же при наличии дегазации сопутствующие выделения газа при такой добычи превращают шахту в "пороховой погреб".
Отдельно на вопрос который Вы хотели услышать я ответил?
Или Вы хотите знать конкретику: сколько скважин газа отжал Чивакуня у Фимы? Когда пропал интерес к "добыче угля" - так он никогда не пропадал "схема" правильная.
И где начинается личный интерес и вопросы Государства?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:47
Как раз и я о том, кто стоит за всем этим "криминалом"?
И существует ли сегодня хоть один пункт без КРИМИНАЛА?
За чем принимается новые Законы с заложенной "сочной коррупционной составляющей"?
Где они пересекаются?
И почему для Украины не приемлемо, что бы "Вор сидел в тюрьме?"
И какова схема концентрации капитала?
Вы участвовали в этом процессе?
Ваши впечатления?
Почему энергетика Украины "Лягла"? Кому это выгодно? Почему альтернатива топиться в гавне(если она идёт с мест, не от царедворцев)?
То же в Молдове, Армении,...?
Схожесть процессов с Францией, Брюсселем - по поводу повышения цен на энергоносители?
Каким образом основной производитель остался без капитала? И возможности альтернативы?
Вы конкретный ответ, которых хотите нарисовать даже от Луценко не получите - Он Права такого не имеет.
Вам же констатируются ФАКТЫ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:20
вытерли мой комментарий, ну и ладно.
Одно скажу, 1,68 грн/32= 5,25 евроцента.
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