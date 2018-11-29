Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і...

Додано: Пон 03 гру, 2018 21:15

shapo написав: Kudrjavuy написав: Вы немножко не так поняли:... Вы немножко не так поняли:...



Все я правильно понял, а вот вы сказали "А", так имейте смелость сказать "Б".

Но это ,похоже, не будет Все я правильно понял, а вот вы сказали "А", так имейте смелость сказать "Б".Но это ,похоже, не будет

Арендное предприятие "Шахта Засядько" продавала прежде всего метал в США.В то время, когда она обростала магазинами, свинооткормочными комплексами, колбасными цехами,...В это же самое время гос-шахты(объединения) имевшие в своём комплекте куда существенней полную структуру принудительно уничтожались - добивали в 2000е.Звёздный час Ефим Леонидовича настал в тот момент, когда вся нефть по договору с РФ для Государства была продана, в Украине стало ВСЁ.Вернувшись, Звягильский вернул деньги.Но ... Лазаренко уже не возвращался,... доход уже стал не за счёт создания товару дополнительной стоимости, а за счёт реализации "ВСЕГО".К сегодняшнему дню мы прошли точку невозврата и в энергетике то же - это когда востребованные предприятия насильно банкротятся "приватизируются", вырезаются на металлолом, а средства фактически уходят...Следом вынуждены выезжать и специалисты - в своей стране они никто и не нужны.Большая часть работала на востоке, ... речь не шла о модернизации, внедрении новых технологий, ... - интересны только деньги сегодня и сейчас.В результате Мы получили что-то такое:Отдельно конечно стоит вспомнить, что ни один директор и главный не усидел после массовых гибелей людей, но на "Засядько" это не сказалось и в 2007году.(?)По факту с удалёнными выработками от ствола, глубиной свыше 1000 метров, да же при наличии дегазации сопутствующие выделения газа при такой добычи превращают шахту в "пороховой погреб".Отдельно на вопрос который Вы хотели услышать я ответил?Или Вы хотите знать конкретику: сколько скважин газа отжал Чивакуня у Фимы? Когда пропал интерес к "добыче угля" - так он никогда не пропадал "схема" правильная.И где начинается личный интерес и вопросы Государства?