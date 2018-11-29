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Ціна на електроенергію в Києві
найнижча в Європі: хто і...

Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:44

  Kudrjavuy написав:Вы немножко не так поняли:...


Все я правильно понял, а вот вы сказали "А", так имейте смелость сказать "Б".
Но это ,похоже, не будет
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:15

  shapo написав:
  Kudrjavuy написав:Вы немножко не так поняли:...


Все я правильно понял, а вот вы сказали "А", так имейте смелость сказать "Б".
Но это ,похоже, не будет

Арендное предприятие "Шахта Засядько" продавала прежде всего метал в США.
В то время, когда она обростала магазинами, свинооткормочными комплексами, колбасными цехами,...
В это же самое время гос-шахты(объединения) имевшие в своём комплекте куда существенней полную структуру принудительно уничтожались - добивали в 2000е.
Звёздный час Ефим Леонидовича настал в тот момент, когда вся нефть по договору с РФ для Государства была продана, в Украине стало ВСЁ.
Вернувшись, Звягильский вернул деньги.
Но ... Лазаренко уже не возвращался,... доход уже стал не за счёт создания товару дополнительной стоимости, а за счёт реализации "ВСЕГО".
К сегодняшнему дню мы прошли точку невозврата и в энергетике то же - это когда востребованные предприятия насильно банкротятся "приватизируются", вырезаются на металлолом, а средства фактически уходят...
Следом вынуждены выезжать и специалисты - в своей стране они никто и не нужны.
Большая часть работала на востоке, ... речь не шла о модернизации, внедрении новых технологий, ... - интересны только деньги сегодня и сейчас.
В результате Мы получили что-то такое:
https://gordonua.com/news/society/gluzm ... 52922.html

Отдельно конечно стоит вспомнить, что ни один директор и главный не усидел после массовых гибелей людей, но на "Засядько" это не сказалось и в 2007году.(?)
По факту с удалёнными выработками от ствола, глубиной свыше 1000 метров, да же при наличии дегазации сопутствующие выделения газа при такой добычи превращают шахту в "пороховой погреб".
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_i ... _tragedies

Отдельно на вопрос который Вы хотели услышать я ответил?
Или Вы хотите знать конкретику: сколько скважин газа отжал Чивакуня у Фимы? Когда пропал интерес к "добыче угля" - так он никогда не пропадал "схема" правильная.
И где начинается личный интерес и вопросы Государства?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:47

  shapo написав:"Пилит лес" ,моет янтарь - это вообще-то в основном криминал

Как раз и я о том, кто стоит за всем этим "криминалом"?
И существует ли сегодня хоть один пункт без КРИМИНАЛА?
За чем принимается новые Законы с заложенной "сочной коррупционной составляющей"?
Где они пересекаются?
И почему для Украины не приемлемо, что бы "Вор сидел в тюрьме?"
И какова схема концентрации капитала?
Вы участвовали в этом процессе?
Ваши впечатления?
Почему энергетика Украины "Лягла"? Кому это выгодно? Почему альтернатива топиться в гавне(если она идёт с мест, не от царедворцев)?
То же в Молдове, Армении,...?
Схожесть процессов с Францией, Брюсселем - по поводу повышения цен на энергоносители?
Каким образом основной производитель остался без капитала? И возможности альтернативы? http://hvylya.net/news/digest/stalo-izv ... latyi.html

Вы конкретный ответ, которых хотите нарисовать даже от Луценко не получите - Он Права такого не имеет.
Вам же констатируются ФАКТЫ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:20

вытерли мой комментарий, ну и ладно.
Одно скажу, 1,68 грн/32= 5,25 евроцента.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 23:30

  locustsucol написав:
  priem_metalla86 написав:Скажем спасибо СССР за АЭС.
Ещё и продаем электричество.
Цены для народа можно было бы и понизить.
Просто в бюджете дыра и нужно наполнять ее любыми методами. Взять и поднять стоимость своего же газа, который собственность народа согласно конституции, с 60$ себестоимости до 300$.

Почему именно газ, а не золото, нефть, железо, медь ? Пропагандируя халяву за счет бюджета вы - продлеваете нищенство государства и ее граждан.


Вот люблю я когда вопрос изначально верно поставлен 8)

Потому что, "согласно Конституции" все полезные ископаемые, кем либо добываемые на территории Украины - это собственность всех граждан Украины (а не какого то там народа, как вы пишете) 8) и именно поэтому, не только с газа, а со всех полезных ископаемых, некоторый процент от их конечной стоимости обязан идти не в карманы нескольких условных"ахметовых-фирташей", а в Фонд национального благосостояния, который должен принадлежать всем гражданам Украины в равных частях.
Как это уже сделано в Норвегии, например.
И тогда пусть будут мировые цены, граждане от этого только больше выиграют 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 02:30

Re: Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і.

  locustsucol написав:Чтобы перестать быть бедными, нужно платить реальную цену сначала за енергоносители,
Нет сначала надо получать РЕАЛЬНУК зарплату за свой труд. Может минстецевец объяснит - почему в Польше уборщица получает раз в 5 больше чем в Украине? Я про США или Британию не говорю в принципе ..При одинаковом обьеме работы. Может в польшах мусор иной или щвабра тяжелее? Вот такой простой пример.
С этого начинать надо.. а не " реальную цену" ...
  EKO написав:это собственность всех граждан Украины
- всех то всех но граждане то разные).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:36

  lapay написав:А я давно знав, що Раша не Європа - не має її в графіку. :P

А еще Молдова, Беларусь не Европа. Только Украина!

Забавно как в смешной статье о которой и так всё ясно, если взглянуть на то сколько киловатт можно купить за зп пересичного обязательно находится такой человечек :mrgreen:
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:36

Re: Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і.

  Kudrjavuy написав:К 24 году 80% должны сидеть на электроэнергии из возобновляемых источников.
Остальное - процесс.
Учитывая ее закупочную стоимость около 5+ грн, а еще +30% потери в ЛЭП то стоимость для населения 1кВт будет к тому времени не менее 6грн/1Квт?
Это если евро не вырастет. Прекрасная "зеленая" перспектива).
Уже вижу как в СМИ "мужи ответственные" голосят хором - таких цен требует МВФ)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:54

Джон
Давайте видеть перспективу:
1. Киев и область в переходе на эл. энергию потребление вырастет не менее, чем на 40%, и это при условии максимальной экономии.
2. Генерирующие мощностя Чернобыльской в "0"
3. Стабилизирующие мощностя Нижнеднестровской ГАЭС - не готовы.
4. Недостаток генерации компенсировать можно только за счёт какой альтернативы?
5. Это всё тянет громадные средства на новые подстанции, ЛЭП, ... - для этого появляется третий участник "компания транспортировщик"
6. Резкий рост новых ВЭС, солнечных, малых гидро, Кто с деньгами, переделает большие котельные под мини ТЭС(торф, пелеты, мусор,).
7. Открытым останется вопрос с "хатами - мазанками" и сельским населением.
8. Именно, как экологический проект ликвидируется добыча угля в Украине.
9. Но так распорядилась природа, что альтернативы углю у нас по сути НЕТ. Хоть он и с повышенным материнским содержанием серы.

Основная проблема: поголовная нищета коренного населения. В плане чего высокотехнологические новые ништяшки ему не доступны
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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