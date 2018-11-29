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Ціна на електроенергію в Києві
найнижча в Європі: хто і...

Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:43

Re: Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і.

  corine написав:народ поставили "раком" - не оплатишь электричество в теч.3 мес. - его обрубят. оплатишь - автоматом согласишься на ВСЁ.
просто потрясающе.

А что, есть выбор?
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:36

Re: Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і.

  AlifeSoft написав:Следует учитывать что цена КВТ.ч возобновляемой падает
ага с 10 до 5 грн кВт а к примеру стоимость кВт с ГЭС - 0,38 грн) Вы конечно не обманывает она ПАДАЕТ)).
  Kudrjavuy написав:Основная проблема: поголовная нищета коренного населения. В плане чего высокотехнологические новые ништяшки ему не доступны
а нищета произрастает из за больших затрат на ту же э/энергию в том числе. Поэтому стране нужна не "зеленая энергия" по 5+ грн, за кВт не подписания всяких "парижских" договоров и Киотских протоколов по выбросу СО а - ДЕШЕВАЯ энергетика. Я в принципе не понимаю зачем подписывать какие то протоколы, договора по псевдо-экологии, вешать на себя самые дорогие в ЕС "Зеленые тарифы" в угоду кому то там за бугром если это все вредит как экономике так и населению страны. Безумие какое то.. Та же Индия или Китай сказали Германии - парни вы там у себя развили страну и сидите на зеленой энергии а нам развиваться надо, как вас догоним так и позеленеем.
Джон
 
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