А что, есть выбор?
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Додано: Вів 04 гру, 2018 13:43
Re: Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і.
Додано: Вів 04 гру, 2018 14:36
Re: Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і.
ага с 10 до 5 грн кВт а к примеру стоимость кВт с ГЭС - 0,38 грн) Вы конечно не обманывает она ПАДАЕТ)).
а нищета произрастает из за больших затрат на ту же э/энергию в том числе. Поэтому стране нужна не "зеленая энергия" по 5+ грн, за кВт не подписания всяких "парижских" договоров и Киотских протоколов по выбросу СО а - ДЕШЕВАЯ энергетика. Я в принципе не понимаю зачем подписывать какие то протоколы, договора по псевдо-экологии, вешать на себя самые дорогие в ЕС "Зеленые тарифы" в угоду кому то там за бугром если это все вредит как экономике так и населению страны. Безумие какое то.. Та же Индия или Китай сказали Германии - парни вы там у себя развили страну и сидите на зеленой энергии а нам развиваться надо, как вас догоним так и позеленеем.
Додано: Вів 04 гру, 2018 14:47
А вот и официоз:
Хотелось бі отметить, что на фоне переориентации - на Донбассе происходит обратный процесс:
ликвидируются трамвайные депо, разбираются рельсы городских трамваев - словно в другом мире........
"Пацаны" зарабатывают.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 04 гру, 2018 14:57
Вот и получается, что немец со средней зарплатой может купить меньше электроэнергии, чем украинец.
Додано: Вів 04 гру, 2018 15:52
Поставьте ГЭС у себя во дворе, кто вам мешает? Вот только солнечную установить будет проще и выход с неё будет больше.
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