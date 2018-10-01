Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і...

Додано: Вів 04 гру, 2018 14:36

AlifeSoft написав: Следует учитывать что цена КВТ.ч возобновляемой падает Следует учитывать что цена КВТ.ч возобновляемой падает

Kudrjavuy написав: Основная проблема: поголовная нищета коренного населения. В плане чего высокотехнологические новые ништяшки ему не доступны Основная проблема: поголовная нищета коренного населения. В плане чего высокотехнологические новые ништяшки ему не доступны

ага с 10 до 5 грн кВт а к примеру стоимость кВт с ГЭС - 0,38 грн) Вы конечно не обманывает она ПАДАЕТ)).а нищета произрастает из за больших затрат на ту же э/энергию в том числе. Поэтому стране нужна не "зеленая энергия" по 5+ грн, за кВт не подписания всяких "парижских" договоров и Киотских протоколов по выбросу СО а - ДЕШЕВАЯ энергетика. Я в принципе не понимаю зачем подписывать какие то протоколы, договора по псевдо-экологии, вешать на себя самые дорогие в ЕС "Зеленые тарифы" в угоду кому то там за бугром если это все вредит как экономике так и населению страны. Безумие какое то.. Та же Индия или Китай сказали Германии - парни вы там у себя развили страну и сидите на зеленой энергии а нам развиваться надо, как вас догоним так и позеленеем.