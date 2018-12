Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і...

Додано: Вів 04 гру, 2018 15:52

Джон написав: AlifeSoft написав: Следует учитывать что цена КВТ.ч возобновляемой падает Следует учитывать что цена КВТ.ч возобновляемой падает ага с 10 до 5 грн кВт а к примеру стоимость кВт с ГЭС - 0,38 грн) Вы конечно не обманывает она ПАДАЕТ)). ага с 10 до 5 грн кВт а к примеру стоимость кВт с ГЭС - 0,38 грн) Вы конечно не обманывает она ПАДАЕТ)).



Поставьте ГЭС у себя во дворе, кто вам мешает? Вот только солнечную установить будет проще и выход с неё будет больше. Поставьте ГЭС у себя во дворе, кто вам мешает? Вот только солнечную установить будет проще и выход с неё будет больше.

