RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціна на електроенергію в Києві
найнижча в Європі: хто і...

Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:43

Re: Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і.

  corine написав:народ поставили "раком" - не оплатишь электричество в теч.3 мес. - его обрубят. оплатишь - автоматом согласишься на ВСЁ.
просто потрясающе.

А что, есть выбор?
Конрад Карлович
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1427
З нами з: 28.04.10
Подякував: 5 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:36

Re: Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і.

  AlifeSoft написав:Следует учитывать что цена КВТ.ч возобновляемой падает
ага с 10 до 5 грн кВт а к примеру стоимость кВт с ГЭС - 0,38 грн) Вы конечно не обманывает она ПАДАЕТ)).
  Kudrjavuy написав:Основная проблема: поголовная нищета коренного населения. В плане чего высокотехнологические новые ништяшки ему не доступны
а нищета произрастает из за больших затрат на ту же э/энергию в том числе. Поэтому стране нужна не "зеленая энергия" по 5+ грн, за кВт не подписания всяких "парижских" договоров и Киотских протоколов по выбросу СО а - ДЕШЕВАЯ энергетика. Я в принципе не понимаю зачем подписывать какие то протоколы, договора по псевдо-экологии, вешать на себя самые дорогие в ЕС "Зеленые тарифы" в угоду кому то там за бугром если это все вредит как экономике так и населению страны. Безумие какое то.. Та же Индия или Китай сказали Германии - парни вы там у себя развили страну и сидите на зеленой энергии а нам развиваться надо, как вас догоним так и позеленеем.
Джон
 
Повідомлень: 739
З нами з: 16.03.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:47

А вот и официоз:
Чотири українських міста планують повністю перейти на "зелену" енергетику
ПОНЕДІЛОК, 1 ЖОВТНЯ 2018,
https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/1/641139/


Кам'янець-Подільський, Чортків, Житомир та Львів затвердили повний перехід на відновлювані джерела енергії до 2050 року.

Про це повідомляє DW.

Відповідний меморандум ці міста підписали з громадською організацією 350.org.

Нові енергетичні плани і кліматичні стратегії міста інтегруватимуть у вже існуючі програми. Участь у цій угоді дасть містам доступ до міжнародних фондів, які допоможуть фінансувати перетворення.

Регіональна координаторка організації 350.org Світлана Романко нагадує, що у світі є міста, які вже перейшли повністю на "зелену" енергію - швейцарський Базель, ісландський Рейк'явік, американський Барлінгтон, і ще десятки таких, які "на фінішній прямій".

"Електричний транспорт, будівлі з адаптованих матеріалів, з нульовими викидами, сонячні колектори на дахах, вітрові електростанції на доступних місцях, теплоенергоцентралі, переобладнані під біопаливо, LED-освітлення вулиць", - так описує вона ідеальний вигляд міста зі 100-відсотковою відновлюваною енергетикою.

У тому, що українські міста-учасники меморандуму, зможуть повністю перейти на "зелену" енергетику, хай навіть за 30 років, сумнівається еколог групи "Охорона довкілля" "Реанімаційного пакету реформ" Алла Войціховська. Вона переконана, що Львову бракує необхідних ресурсів.

"Відновлювані джерела - це ГЕС, вітрові, сонячні електростанції. ГЕС - відпадають, у нас - немає річок. Вітрові станції - теж малоймовірно, у Львові немає таких місць. Єдина надія - на сонячні батареї. Але це економічно вигідно ставити на багатоповерхівках в новій частині Львова, а не старій", - каже вона і переконує, що ці плани занадто амбітні: навіть європейські міста поки розраховують лише на 50% чистої енергії

Подібну угоду українські міста вже підписували. "Угоду мерів", яка зобов'язує підвищувати енергоефективність та зменшувати викиди вуглецю на 20 відсотків, погодив 181 населений пункт України, але в силу місцевих проблем не всі її виконують.

Але навіть попри те, що цілі виглядають нереальними, меморандум однаково корисний містам, визнає Войціховська.

"Навіть якщо вдасться досягти кількох відсотків - це теж, хай і малий, результат. І, можливо, це стане стимулом розвиватись в цьому напрямку далі", - стверджує еколог.

Нагадаємо, раніше у Нацкомісії повідомили, скільки в Україні запущено "зелених" електростанцій.

Хотелось бі отметить, что на фоне переориентации - на Донбассе происходит обратный процесс:
https://zi.dn.ua/news/kto-i-zachem-razb ... lsy_38803/
ликвидируются трамвайные депо, разбираются рельсы городских трамваев - словно в другом мире........
:shock: "Пацаны" зарабатывают.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6030
З нами з: 20.09.12
Подякував: 599 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:57

Вот и получается, что немец со средней зарплатой может купить меньше электроэнергии, чем украинец.
link654
 
Повідомлень: 622
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:52

  Джон написав:
  AlifeSoft написав:Следует учитывать что цена КВТ.ч возобновляемой падает
ага с 10 до 5 грн кВт а к примеру стоимость кВт с ГЭС - 0,38 грн) Вы конечно не обманывает она ПАДАЕТ)).


Поставьте ГЭС у себя во дворе, кто вам мешает? Вот только солнечную установить будет проще и выход с неё будет больше.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1813
З нами з: 30.10.08
Подякував: 163 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:57

  link654 написав:Вот и получается, что немец со средней зарплатой может купить меньше электроэнергии, чем украинец.

вы лучше сравните сколько можно купить кВт*ч в Германии и Украине за не облагаемый минимум доходов - в Германии около 2000, а в Украине в 100 раз меньше!... :mrgreen:
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3878
З нами з: 06.08.08
Подякував: 220 раз.
Подякували: 635 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:22

Это же настоящая зрада.Надо немедленно догнать и перегнать Европу в этом плане)
skyfly
 
Повідомлень: 40
З нами з: 16.08.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Тракторист і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна за 11 міс. експортувала електроенергію майже на... 1, 2
R2 » Нед 09 гру, 2018 10:47
14 545
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 13:59
Конрад Карлович
Лікарі в Києві брали хабарі з АТОшників: під час обшуку...
R2 » Чет 06 гру, 2018 17:41
5 268
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 17:52
Kudrjavuy
Як наступного року зросте ціна на опалення (інфографіка)
R2 » Чет 06 гру, 2018 08:57
3 117
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 гру, 2018 14:04
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10997)
10.12.2018 18:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.