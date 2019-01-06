Додано: Пон 07 січ, 2019 17:49

Львівський БатяР написав: change_pm



Для себе рахував кілька разів і виходило, що тут здавати цікавіше ніж в Польщі. По перше там ви сплатите всі податки, по друге, якщо ви там не живете то у вас виникнуть витрати на адміністрування, яких тут у вас не буде. В кращому випадку вийдете на ті самі 4-5% річних які мажна мати тут. Якщо наймати управляючу компанію то прибутковість ще більше впаде, до рівня 2-3% річних, що впринципі цю інвестицію робить безтолковою. Для себе рахував кілька разів і виходило, що тут здавати цікавіше ніж в Польщі. По перше там ви сплатите всі податки, по друге, якщо ви там не живете то у вас виникнуть витрати на адміністрування, яких тут у вас не буде. В кращому випадку вийдете на ті самі 4-5% річних які мажна мати тут. Якщо наймати управляючу компанію то прибутковість ще більше впаде, до рівня 2-3% річних, що впринципі цю інвестицію робить безтолковою.

От давайте і розберемо.Тут все в тіні, ніби економимо на податках. Як довго це буде продовжуватись? Якщо, платимо в Україні податок, то скільки? 18+1,5%?Польща, податок може бути 8%, можливо, що багато чого можно списати. Деталей не знаю, тому і розпочав цю гілку, щоб отримувати інформацію і ділитись нею.ЮК, все що менше 10 тис фунтів на рік, ніяких податків. Єдине треба володіти англійською і подавати декларацію раз на рік.Адміністрування, якщо ви не пенс, то ваш час чогось коштує, то неможна казати, що у нас адміністрування безкоштовно.Ось, наприклад, варіант в ЮК, десь 7% чистими до податків, а так як ваш дохід буде менше 10 тис, то податків не буде. Адміністрування вже входить.То чим такий варіант не краще ніж в Львові чи у Києві щось мати і здавати? Лише тим, що у нас дешевше?Але дивимось на демографію України і ЮК, і де краще вона? І де шанси на гарантований дохід вище?Наведіть свої приклади.