|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 кві, 2024 17:53
Бетон написав:
Нервы у меня начинаются в Киеве:3 кгрн + счётчики
. Февраль и март ээ получалась 6 кгрн
. Итого 9 кгрн комуналка. Капучино 70..80 грн. Это шо такое? 😅
сколько в Польше ээ?)
сколько коммуналка в сравнимом ЖК в Варшаве?)
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13636
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 912 раз.
- Подякували: 1441 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 29 кві, 2024 18:26
Прохожий написав: Бетон написав:
Нервы у меня начинаются в Киеве:3 кгрн + счётчики
. Февраль и март ээ получалась 6 кгрн
. Итого 9 кгрн комуналка. Капучино 70..80 грн. Это шо такое? 😅
сколько в Польше ээ?)
сколько коммуналка в сравнимом ЖК в Варшаве?)
11 грн/кВт, в середньому 1600-1800 грн по місяцю. Що значить «в сравнимом»? У знайомих модний жк з вікнами на Віслу. Щось в районі тих самих 250€. На відміну від України, тутешні осбб звітуються за кожну копійку.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 730
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 кві, 2024 18:40
gonchik74 написав: Прохожий написав: Бетон написав:
Нервы у меня начинаются в Киеве:3 кгрн + счётчики
. Февраль и март ээ получалась 6 кгрн
. Итого 9 кгрн комуналка. Капучино 70..80 грн. Это шо такое? 😅
сколько в Польше ээ?)
сколько коммуналка в сравнимом ЖК в Варшаве?)
11 грн/кВт, в середньому 1600-1800 грн по місяцю. Що значить «в сравнимом»? У знайомих модний жк з вікнами на Віслу. Щось в районі тих самих 250€
. На відміну від України, тутешні осбб звітуються за кожну копійку.
Бетон заплатил бы за такое же потребление ээ в Варшаве не 6кгрн а 25кгрн(580ойро), ТОЛЬКО за ээ
так что давайте мухи отдельно от катлет)
а так да, "шось в районе 250ойро")))
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13636
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 912 раз.
- Подякували: 1441 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24799
|16564720
|
Пон 29 кві, 2024 12:23
Frant
|
|10012
|6260131
|
П'ят 19 кві, 2024 12:22
Bolt
|
|6
|379410
|
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt
|