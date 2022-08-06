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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:57
Ну, важко тут спрогнозувати, але мої враження такі.
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akurt
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Додано: Суб 25 тра, 2024 20:34
akurt,на сколько по вашему субъективному мнению изменилось присутствие руссских пид..расов в Анталии??Или ими шевелится весь город,как кухня Фр..та в его хрущевке в ночное время суток???
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osafly
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