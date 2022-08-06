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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1033103410351036
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 08:35

  Ana написав:Десь пів року тому (чи більше?) ми тут трохи обговорювали перспективи купівлі в Лодзі, тоді прийшли до того що так собі ідея. Я з того часу іноді дивилась з цікавості пропозиції одного великого девелопера в якого три обʼєкти там, так от з того часу в них продалось ну прямо дууууже мало квартир. Вже і пару акцій робили з великими знижками, а все ніяк, прям навіть цікаво як воно буде з ними далі, не можуть же вони їх вічно тримати не розпроданими..

Це нормальна практика польських забудовників, скоріш всього чекають якісь програми доплат і не хочуть продешевити. За часів кредиту 2% більшість забудовників наварили прибутку 30-40% - можуть чекати при інфляції 4-5% скільки влізе.

Цікаво інше, дивлюсь ретроспективні дані по Кракову перед кредитом 2%
https://web.archive.org/web/20240716173 ... 023/12308/
Na koniec miesiąca krakowscy deweloperzy posiadali w swojej ofercie dokładnie 567 ofert nowych mieszkań

https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mi ... ska/12294/
Na koniec miesiąca krakowscy deweloperzy posiadali w swojej ofercie dokładnie 11 379 ofert nowych mieszkań

Тобто в Кракові пропозиція виросла в 20 разів! Точно чекають якусь програму доплат, хоча вже відомо що в 2025 році нічого не буде.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 14:29

  Water написав:А кондиціонер або тепловий насос вони не пробували встановить?
Якщо будинок, можна з таким заморочитись
https://www.viessmann.es/es/consejos/te ... rmica.html
Плюс я чув шо зараз є комбіновані панелі для електрики та нагріву води.

Запитав зараз одного іспанця у офісі щодо опалення. Сказав, що у себе на батьківщині звик спати взимку у теплій піжамі та під двома ковдрами. А тут, у Польщі, кайфує у шортах. Сказав, що будинки практично не утеплюють, тому обігріватися виходить дуже дорого. Але чому саме - пояснити не зміг. Просто традиція.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 15:33

  Gastarbaiter написав:
  Water написав:А кондиціонер або тепловий насос вони не пробували встановить?
Якщо будинок, можна з таким заморочитись
https://www.viessmann.es/es/consejos/te ... rmica.html
Плюс я чув шо зараз є комбіновані панелі для електрики та нагріву води.

Запитав зараз одного іспанця у офісі щодо опалення. Сказав, що у себе на батьківщині звик спати взимку у теплій піжамі та під двома ковдрами. А тут, у Польщі, кайфує у шортах. Сказав, що будинки практично не утеплюють, тому обігріватися виходить дуже дорого. Але чому саме - пояснити не зміг. Просто традиція.

Якщо будівля не заточена на утеплення, то дійсно буде взимку холодно. Зараз в Польщі при 20 см пінопласту майже не вмикаю батарей взимку. Дивився будови в Хорватії - скромні 10 см вати при залізобетонних стінах товщиною 25 см. Напевно щось рахують. Спілкувався з забудовником. Каже, що двокамерні пакети почали ставити буквально пару років тому.
gonchik74
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