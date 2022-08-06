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Ana написав:Десь пів року тому (чи більше?) ми тут трохи обговорювали перспективи купівлі в Лодзі, тоді прийшли до того що так собі ідея. Я з того часу іноді дивилась з цікавості пропозиції одного великого девелопера в якого три обʼєкти там, так от з того часу в них продалось ну прямо дууууже мало квартир. Вже і пару акцій робили з великими знижками, а все ніяк, прям навіть цікаво як воно буде з ними далі, не можуть же вони їх вічно тримати не розпроданими..
Це нормальна практика польських забудовників, скоріш всього чекають якісь програми доплат і не хочуть продешевити. За часів кредиту 2% більшість забудовників наварили прибутку 30-40% - можуть чекати при інфляції 4-5% скільки влізе.
Запитав зараз одного іспанця у офісі щодо опалення. Сказав, що у себе на батьківщині звик спати взимку у теплій піжамі та під двома ковдрами. А тут, у Польщі, кайфує у шортах. Сказав, що будинки практично не утеплюють, тому обігріватися виходить дуже дорого. Але чому саме - пояснити не зміг. Просто традиція.
Запитав зараз одного іспанця у офісі щодо опалення. Сказав, що у себе на батьківщині звик спати взимку у теплій піжамі та під двома ковдрами. А тут, у Польщі, кайфує у шортах. Сказав, що будинки практично не утеплюють, тому обігріватися виходить дуже дорого. Але чому саме - пояснити не зміг. Просто традиція.
Якщо будівля не заточена на утеплення, то дійсно буде взимку холодно. Зараз в Польщі при 20 см пінопласту майже не вмикаю батарей взимку. Дивився будови в Хорватії - скромні 10 см вати при залізобетонних стінах товщиною 25 см. Напевно щось рахують. Спілкувався з забудовником. Каже, що двокамерні пакети почали ставити буквально пару років тому.