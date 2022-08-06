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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1048104910501051
Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 08:21

  Hotab написав:Бетон

Такое чувство, что здесь вообще никто никогда не покупал квартиру за границей.


Ты можешь что угодно заявлять пафосно, но я тебе говорю то, что мне озвучили лично в банке Монтенегро и в Польше.
Если ты занес мешок кеша, и у тебя не спросили как он из Украины попал в Польшу (а только честность его происхождения), значит ты выглядишь очень честно. Можно садиться играть в «верю-не верю» (мне 10% откат)

Хотаб, можливо діло в сумі грошей. Мені казали що коли кладеш по 10 тис. (з доками про походження) - то нічого не питають, бо саме стільки можна легально ввозити за раз (а лидина може їхати з родичами і дітьми - це все легально). Коли всю суму одним "чемоданом" то дійсно треба доки.
Тому якщо треба ввезти
100 тис. - проканає.
5 млн - не проканає.
BIGor
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  #<1 ... 1048104910501051
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