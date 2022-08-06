Hotab написав:Бетон
Такое чувство, что здесь вообще никто никогда не покупал квартиру за границей.
Ты можешь что угодно заявлять пафосно, но я тебе говорю то, что мне озвучили лично в банке Монтенегро и в Польше.
Если ты занес мешок кеша, и у тебя не спросили как он из Украины попал в Польшу (а только честность его происхождения), значит ты выглядишь очень честно. Можно садиться играть в «верю-не верю» (мне 10% откат)
Хотаб, можливо діло в сумі грошей. Мені казали що коли кладеш по 10 тис. (з доками про походження) - то нічого не питають, бо саме стільки можна легально ввозити за раз (а лидина може їхати з родичами і дітьми - це все легально). Коли всю суму одним "чемоданом" то дійсно треба доки.
Тому якщо треба ввезти
100 тис. - проканає.
5 млн - не проканає.