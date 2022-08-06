RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1074107510761077
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 17:20

  претоr написав:
  akurt написав: Я би до вашого питання додав ще питання - для розширення диспуту - щодо необхідності такого декларування. Тобто навіщо, крім бажання сплатити податок?


Щодо необхідності... Чи не може виникнути ситуація, коли при переказі значної суми від продажу нерухомості (наприклад у третю країну), банк, бачачи український паспорт, запитає про підтвердження сплати податків не лише в Польщі, а й в Україні — як країні податкового резидентства? Чи хтось стикався з подібним?

Якщо не будете привертати до себе увагу розміром суми, то все буде добре. Краще дробити суму, ніж потім доводити що ти не верблюд.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1048
З нами з: 28.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 19:25

  gonchik74 написав:
  претоr написав:
  akurt написав: Я би до вашого питання додав ще питання - для розширення диспуту - щодо необхідності такого декларування. Тобто навіщо, крім бажання сплатити податок?


Щодо необхідності... Чи не може виникнути ситуація, коли при переказі значної суми від продажу нерухомості (наприклад у третю країну), банк, бачачи український паспорт, запитає про підтвердження сплати податків не лише в Польщі, а й в Україні — як країні податкового резидентства? Чи хтось стикався з подібним?

Якщо не будете привертати до себе увагу розміром суми, то все буде добре. Краще дробити суму, ніж потім доводити що ти не верблюд.



Буду вдячний за уточнення, як саме, маніпулюючи незначними сумами, можливо здійснити купівлю або продаж нерухомості. З практичного досвіду — починаючи вже з чотиризначних сум — необхідність доводити, що "не верблюд" у ЄС є вкрай нерідкісним явищем, особливо при переказах між різними країнами. Ваш досвід — протилежний?
претоr
 
Повідомлень: 9
З нами з: 02.01.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 19:46

  претоr написав:
  akurt написав: Я би до вашого питання додав ще питання - для розширення диспуту - щодо необхідності такого декларування. Тобто навіщо, крім бажання сплатити податок?

Щодо необхідності... Чи не може виникнути ситуація, коли при переказі значної суми від продажу нерухомості (наприклад у третю країну), банк, бачачи український паспорт, запитає про підтвердження сплати податків не лише в Польщі, а й в Україні — як країні податкового резидентства? Чи хтось стикався з подібним?

Стикалися реально.
НЕ БУДЕ БАНК ПИТАТИ - він НЕ податкова інспекція. Це не його функція - вивчати сплату податків за нерухомість, продану в інші країні нерезидентом.
Банк може хвилювати походження коштів. Тут можете показати наприклад Договір купівлі-продажу нерухомості або авто. Можливо знадобиться переклад на мову країни, в якій функціонує банк, який зробив запит.

Також підтримую пораду вище "не світити" великі гроші: наприклад, реальний випадок.
В країнах ЄС переказ з вашого рахунку в КРАЇНІ1 на ВАШ же (!) рахунок в банку в КРАЇНУ2 на суму в 15 000...25 000 євро НЕ викликав запитань.
А ось такий самий переказ, але на суму в 39 000 євро привів до блокування НЕ рахунку, а саме цього переказу. Було розблоковано на протязі 1 доби після направлення електронною поштою документа про продаж нерухомості в іншій країні.
Тобто дуже важливий момент: перекази від КОНКРЕТНОЇ особи на рахунок цієї ж КОНКРЕТНОЇ особи.

Ну і крім того, враховуйте різне законодавство в різних кранах - універсальної поради немає в силу цієї причини.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11431
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4054 раз.
Подякували: 1510 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
  #<1 ... 1074107510761077
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Water і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1064, 1065, 1066
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
10652 6647345
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 жов, 2025 14:01
Hotab
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17278114
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 389959
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10008)
29.10.2025 20:14
Таскомбанк (4402)
29.10.2025 20:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.