Інвестуємо в нерухомість закордоном
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 жов, 2025 17:20
претоr написав: akurt написав:
Я би до вашого питання додав ще питання - для розширення диспуту - щодо необхідності такого декларування. Тобто навіщо, крім бажання сплатити податок?
Щодо необхідності... Чи не може виникнути ситуація, коли при переказі значної суми від продажу нерухомості (наприклад у третю країну), банк, бачачи український паспорт, запитає про підтвердження сплати податків не лише в Польщі, а й в Україні — як країні податкового резидентства? Чи хтось стикався з подібним?
Якщо не будете привертати до себе увагу розміром суми, то все буде добре. Краще дробити суму, ніж потім доводити що ти не верблюд.
Додано: Сер 29 жов, 2025 19:25
Буду вдячний за уточнення, як саме, маніпулюючи незначними сумами, можливо здійснити купівлю або продаж нерухомості. З практичного досвіду — починаючи вже з чотиризначних сум — необхідність доводити, що "не верблюд" у ЄС є вкрай нерідкісним явищем, особливо при переказах між різними країнами. Ваш досвід — протилежний?
Додано: Сер 29 жов, 2025 19:46
Стикалися реально.
НЕ БУДЕ БАНК ПИТАТИ - він НЕ податкова інспекція. Це не його функція - вивчати сплату податків за нерухомість, продану в інші країні нерезидентом.
Банк може хвилювати походження коштів. Тут можете показати наприклад Договір купівлі-продажу нерухомості або авто. Можливо знадобиться переклад на мову країни, в якій функціонує банк, який зробив запит.
Також підтримую пораду вище "не світити" великі гроші: наприклад, реальний випадок.
В країнах ЄС переказ з вашого рахунку в КРАЇНІ1
на ВАШ же (!
) рахунок в банку в КРАЇНУ2
на суму в 15 000...25 000 євро НЕ викликав запитань.
А ось такий самий переказ, але на суму в 39 000 євро привів до блокування НЕ рахунку, а саме цього переказу. Було розблоковано на протязі 1 доби після направлення електронною поштою документа про продаж нерухомості в іншій країні.
Тобто дуже важливий момент: перекази від КОНКРЕТНОЇ особи на рахунок цієї ж КОНКРЕТНОЇ особи.
Ну і крім того, враховуйте різне законодавство в різних кранах - універсальної поради немає в силу цієї причини.
