RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що турбує українців
найбільше (опитування)

Що турбує українців найбільше (опитування)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 10:21

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  freeze написав:Можно подробнее про тему признания, желательно голые факты без личностной оценки.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-tomos-ukrayina-pidpysy/29699352.html
А ось і детальніше про тему визнання.
https://www.radiosvoboda.org/a/29698153.html
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 358
З нами з: 08.08.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:51

  Sommer написав:Голый факт один (вернее он в рясе да митре с омофором) - Вселенский Константинопольский патриарх. Который имеет исключительную юрисдикцию над всей православной диаспорой.

Поэтому если он подписал томос для Украины - мнения всех остальных церквей уже можно сворачивать трубочкой.


Если это так зачем Порошенко рвался в Иерусалиме встретиться с Феофилом III https://lb.ua/news/2019/01/25/418067_po ... skogo.html?

А вообще меня,атеиста, оскорбляет то, что президент в функции которого не входит вмешательство в дела религии занимается этим в рабочее время за госсчет и размахивает этим как своим основным достижением за 5 лет.
У представителей других,не православных конфессий, живущих в Украине,по-моему, чувства будут посильнее хотя они и дипломатично молчат.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 520
З нами з: 29.05.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:30

  freeze написав:
  Sommer написав:Который имеет исключительную юрисдикцию над всей православной диаспорой.


Откуда такая дремучая невежественность?


(устраиваясь поудобнее)

С нетерпением жду рассказов о том, что Константинопольский патриархат ничего не решает в православном мире, а называется он Вселенским... у меня фантазии не хватает, подскажите пожалуйста.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3327
З нами з: 07.04.17
Подякував: 295 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:33

  shapo написав:
  Sommer написав:Голый факт один (вернее он в рясе да митре с омофором) - Вселенский Константинопольский патриарх. Который имеет исключительную юрисдикцию над всей православной диаспорой.

Поэтому если он подписал томос для Украины - мнения всех остальных церквей уже можно сворачивать трубочкой.


Если это так зачем Порошенко рвался в Иерусалиме встретиться с Феофилом III https://lb.ua/news/2019/01/25/418067_po ... skogo.html?


По ссылке же написано, кто рвался:
Разговор, во время которого обсуждался вопрос поместной православной церкви в Украине, состоялся по инициативе Феофила.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3327
З нами з: 07.04.17
Подякував: 295 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:55

  Sommer написав:
  freeze написав:
  Sommer написав:Который имеет исключительную юрисдикцию над всей православной диаспорой.


Откуда такая дремучая невежественность?


(устраиваясь поудобнее)

С нетерпением жду рассказов о том, что Константинопольский патриархат ничего не решает в православном мире, а называется он Вселенским... у меня фантазии не хватает, подскажите пожалуйста.


Зачем вам убежденному атеисту эти ставропигии, экзархаты и литургии ?
Вы же в ясном уме и понимаете, что никаких Вселенских и Межгалактических патриархатов не бывает.
Все 14 православных церквей полностью независимы, в отличие от католиков, например, с Папой Римским. Всё их взаимодействие заключается, что они при богослужениях поминают друг друга, да раз в 3-5 лет собираются на собрание, где перетирают между собой различные богословские вопросы, как представитель самого первого из образованных, и соответственно старейшего, эти собрания ведет Патриарх Константинопольский.

Все остальные вопросы - финансовые, назначение святых, правила, кадровые назначение внутри патриархатов, всё это исключительно компетенция независимых патриархатов.
freeze
4
 
Повідомлень: 9342
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2734 раз.
Подякували: 3785 раз.
 
Профіль
15
1
2
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:16

  shapo написав: Если это так зачем Порошенко рвался в Иерусалиме встретиться с Феофилом III https://lb.ua/news/2019/01/25/418067_po ... skogo.html?


  Sommer написав:По ссылке же написано, кто рвался:
Разговор, во время которого обсуждался вопрос поместной православной церкви в Украине, состоялся по инициативе Феофила.


Ну зачем так примитивно перевирать?
Президент Петр Порошенко, который во время недавнего визита в Израиль не смог встретиться с Иерусалимским патриархом Феофилом III, в пятницу поговорил с ним по телефону.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Не смог это так украинский ресурс называет то, что другие, вражеские, называют по-другому -
http://news24ua.com/patriarh-ierusalima ... o-vstreche
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 520
З нами з: 29.05.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:31

  shapo написав:
  shapo написав: Если это так зачем Порошенко рвался в Иерусалиме встретиться с Феофилом III https://lb.ua/news/2019/01/25/418067_po ... skogo.html?


  Sommer написав:По ссылке же написано, кто рвался:
Разговор, во время которого обсуждался вопрос поместной православной церкви в Украине, состоялся по инициативе Феофила.


Ну зачем так примитивно перевирать?
Президент Петр Порошенко, который во время недавнего визита в Израиль не смог встретиться с Иерусалимским патриархом Феофилом III, в пятницу поговорил с ним по телефону.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Не смог это так украинский ресурс называет то, что другие, вражеские, называют по-другому -
http://news24ua.com/patriarh-ierusalima ... o-vstreche


Это недоработка министра Климкина, такие встречи должны согласовываться до деталей заранее, чтобы не было такого, что одна из сторон сказывается больной, и в этот же день в уже полном здравии встречается с другой делегацией.
Там проблема была, что в составе делегации на встрече были представители ПЦУ, а этот Феофил не объявлял о признании ПЦУ, поэтому технически по протоколу не мог встречаться с представителем непризнанной им церкви.
В принципе этот вопрос можно было бы утрясти и провести встречу без представителей ПЦУ, но Феофил предпочел сказаться больным. Восток дело тонкое, Петруха/c/
freeze
4
 
Повідомлень: 9342
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2734 раз.
Подякували: 3785 раз.
 
Профіль
15
1
2
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:28

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  freeze написав:Всё их взаимодействие заключается, что они при богослужениях поминают друг друга, да раз в 3-5 лет собираются на собрание, где перетирают между собой различные богословские вопросы, как представитель самого первого из образованных, и соответственно старейшего, эти собрания ведет Патриарх Константинопольский.

Взагалі-то вони збираються 2 рази на рік. І Вселенський Патріарх обов*язав патріархів всих церков вважати ПЦУ 15-ою сестрою.
  freeze написав:Там проблема была, что в составе делегации на встрече были представители ПЦУ, а этот Феофил не объявлял о признании ПЦУ, поэтому технически по протоколу не мог встречаться с представителем непризнанной им церкви.

І як будуть проходити збори?
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 358
З нами з: 08.08.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:37

  jeugen написав:Взагалі-то вони збираються 2 рази на рік.


Не понял кто они?
Последний Всеправославный собор состоялся в 2016 году, и то если не ошибаюсь 4 патриархата его проигнорировали.

  jeugen написав:Вселенський Патріарх обов*язав


Вселенский патриарх не может обязать ни один православный патриархат из 14. Он может высказать своё мнение относительно какого-то события и попросить поддержать его мнение.
freeze
4
 
Повідомлень: 9342
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2734 раз.
Подякували: 3785 раз.
 
Профіль
15
1
2
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:38

  jeugen написав:І як будуть проходити збори?


Не до конца понял вопрос.
freeze
4
 
Повідомлень: 9342
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2734 раз.
Подякували: 3785 раз.
 
Профіль
15
1
2
  #<1 ... 23242526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Держстаті назвали області, звідки виїжджає найбільше...
R2 » Сер 23 січ, 2019 15:41
1 169
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 15:42
27661
Податкова назвала кількість українців з річним доходом...
R2 » Пон 21 січ, 2019 12:04
3 345
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 16:59
safonovstanislav
Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Суб 19 січ, 2019 11:47
50 3661
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 15:50
katso

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5870)
29.01.2019 11:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.