Що турбує українців найбільше (опитування)

Додано: Пон 28 січ, 2019 21:31

shapo написав: shapo написав: Если это так зачем Порошенко рвался в Иерусалиме встретиться с Феофилом III https://lb.ua/news/2019/01/25/418067_po ... skogo.html ? Если это так зачем Порошенков Иерусалиме встретиться с Феофилом III



Sommer написав: По ссылке же написано, кто рвался:

Разговор, во время которого обсуждался вопрос поместной православной церкви в Украине, состоялся по инициативе Феофила. По ссылке же написано, кто рвался:



Ну зачем так примитивно перевирать?

Президент Петр Порошенко, который во время недавнего визита в Израиль не смог встретиться с Иерусалимским патриархом Феофилом III, в пятницу поговорил с ним по телефону.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



Не смог это так украинский ресурс называет то, что другие, вражеские, называют по-другому -

http://news24ua.com/patriarh-ierusalima ... o-vstreche Ну зачем так примитивно перевирать?Президент Петр Порошенко, который во время недавнего визита в Израиль не смог встретиться с Иерусалимским патриархом Феофилом III, в пятницу поговорил с ним по телефону.Об этом сообщила пресс-служба главы государства.это так украинский ресурс называет то, что другие, вражеские, называют по-другому -

Это недоработка министра Климкина, такие встречи должны согласовываться до деталей заранее, чтобы не было такого, что одна из сторон сказывается больной, и в этот же день в уже полном здравии встречается с другой делегацией.Там проблема была, что в составе делегации на встрече были представители ПЦУ, а этот Феофил не объявлял о признании ПЦУ, поэтому технически по протоколу не мог встречаться с представителем непризнанной им церкви.В принципе этот вопрос можно было бы утрясти и провести встречу без представителей ПЦУ, но Феофил предпочел сказаться больным. Восток дело тонкое, Петруха/c/