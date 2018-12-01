RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Finance.ua: Як правильно
бути клієнтом «Сільпо»

Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:38

Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»

Пропонуємо до обговорення:
І витрачати в магазинах менше грошей і часу
Так вже вийшло, що я часто буваю в магазинах «Сільпо». Один з них знаходиться недалеко від мого будинку, ще один – біля роботи. Їх взагалі багато: мережа складається з 263 супермаркетів у 60 містах України. Як і в багатьох інших, у неї є своя програма лояльності. Постійні клієнти можуть накопичувати бали, отримувати знижки тощо. Оскільки вже я – одна з них, то вирішила її детально вивчити. Я розповім про всі доступні клієнтам «Сільпо» корисності і способи економити на покупках.

Дивися повний текст Як правильно бути клієнтом «Сільпо»
D2
 
Повідомлень: 49
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:38

Пользуюсь кредитками ТАС банка "Большая пятерка", Альфа "Максимум", Монобанка, ПриватБанка. Самая выгодная Тасбанка, учитывая то, что этот банк регулярно проводит акции, которые повышают кешбек. Например в 2018-м за три месяца по оплате коммунальных кешбек был 5%. Я получил около 800 грн кешбека за этот период. В других банках такого нет
zvvaegon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 08.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 09:44

https://finance.ua/saving/kak-pravilno- ... ntom-silpo
ae_frau_marta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:19

Среди первых я взяла кредитку Universal Bank, у которой самый высокий процент возврата по кешбэку – 5%

И давно у Универсала кредитки появились ?
Или речь идёт про Моню ?
)
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2515
З нами з: 27.12.17
Подякував: 60 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Битва кредиток: monobank vs Приватбанк 1, 2
D2 » Сер 19 вер, 2018 14:53
12 4476
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 13:08
dasha252342
Finance.ua: Кращі кредитні картки для мандрівників 1, 2
D2 » Суб 01 гру, 2018 22:11
12 4171
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 16:21
radmila0423
Finance.ua: Як погасити кредит у ПриватБанку
D2 » Чет 26 вер, 2019 13:35
0 150
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 13:35
D2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7336)
03.10.2019 12:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.