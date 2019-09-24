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Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 08 січ, 2019 14:38
Пропонуємо до обговорення:
І витрачати в магазинах менше грошей і часу
Так вже вийшло, що я часто буваю в магазинах «Сільпо». Один з них знаходиться недалеко від мого будинку, ще один – біля роботи. Їх взагалі багато: мережа складається з 263 супермаркетів у 60 містах України. Як і в багатьох інших, у неї є своя програма лояльності. Постійні клієнти можуть накопичувати бали, отримувати знижки тощо. Оскільки вже я – одна з них, то вирішила її детально вивчити. Я розповім про всі доступні клієнтам «Сільпо» корисності і способи економити на покупках.
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D2
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Додано: Вів 08 січ, 2019 14:38
Пользуюсь кредитками ТАС банка "Большая пятерка", Альфа "Максимум", Монобанка, ПриватБанка. Самая выгодная Тасбанка, учитывая то, что этот банк регулярно проводит акции, которые повышают кешбек. Например в 2018-м за три месяца по оплате коммунальных кешбек был 5%. Я получил около 800 грн кешбека за этот период. В других банках такого нет
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zvvaegon
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Додано: Чет 03 жов, 2019 12:19
Среди первых я взяла кредитку Universal Bank, у которой самый высокий процент возврата по кешбэку – 5%
И давно у Универсала кредитки появились ?
Или речь идёт про Моню ?
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mustbe
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Додано: Чет 03 жов, 2019 12:48
mustbe написав:
Среди первых я взяла кредитку Universal Bank, у которой самый высокий процент возврата по кешбэку – 5%
И давно у Универсала кредитки появились ?
Или речь идёт про Моню ?
)
Давно, ещё до моно были, но получить было сложно. И там действительно кешбек был 5%
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Faceless
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Додано: Нед 06 жов, 2019 17:15
Faceless написав: mustbe написав:
Среди первых я взяла кредитку Universal Bank, у которой самый высокий процент возврата по кешбэку – 5%
И давно у Универсала кредитки появились ?
Или речь идёт про Моню ?
)
Давно, ещё до моно были, но получить было сложно. И там действительно кешбек был 5%
Максимум 200 грн, ага
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Stringer
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Додано: Нед 23 лют, 2020 00:34
Цикавая программа лояльности от Сильпо, считаю её лучшей по доходности начислений относительно Ашана, Фуршета и Экомаркета. Их приложение тоже хорошо реализовано, информативно и наглядно. Помимо акционных еженедельных предложений, в приложении предлагается ещё шесть категорий для увеличения кол-ва балов. Единственное но, с каждой покупкой, балы суммируются и через определенное время превращаются в грн., которыми потом можно расчитаться за покупки; период между этими превращениями с возможностью их списать - несколько месяцев.
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avjej
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Додано: Вів 17 бер, 2020 09:19
Пользуюсь ихней программой лояльности. Всегда просматриваю на сайте текущие скидки и подбираю продукты. Очень нравятся сырные дни.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 20:12
Розрахунок самим Сільпо-додатком по QR-коду - дає в півтора рази більше балів від звичайної оплати готівкою або картою.
Особливо цікава можливість економної купівлі в Сільпо у квітні: розрахунок тим же QR-кодом у сільпо-додатку, в якому підв'язана саме кредитка "коко-кард" від Форварда - ще 8% кешбеку повернуться назад (чистими 6,44%) на карту.
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард до +200грн за Коко-Кард - Бажаю успіхів.
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avjej
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