Искатель
На кассе откроете приложение,и кассир отсканирует QR код-это вместо карточки,а вместо талончиков бумажных -все в приложении,там есть ньюанс некоторые талончики с баллами по умолчанию выключены, перед большой покупкой надо включить
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 09 кві, 2020 16:49
Искатель
На кассе откроете приложение,и кассир отсканирует QR код-это вместо карточки,а вместо талончиков бумажных -все в приложении,там есть ньюанс некоторые талончики с баллами по умолчанию выключены, перед большой покупкой надо включить
Додано: Чет 09 кві, 2020 20:13
Re: Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»
Электронной достаточно
Да, теперь все приходит в приложение, и притом куда чаще
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:31
Re: Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»
То есть нужно потратить 10000₴ для того, чтобы сэкономить 100, вы серьёзно? Это в магазине, у которого цена в среднем выше на 20%, чем у конкурентов за те же единицы товара? Купите квартиру и получите футболку в подарок.
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:36
Во-первых, про цены на 20% выше - это неправда. Во-вторых, бонусами набегает куда больше 1%
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:26
Re: Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»
Коли в Сільпо бонуси переходять в гривні? Думав, що першого числа, а виявилось,що ні.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 17:41
Re: Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»
1 раз в квартал баллы конвертируются в гривневый бонус.
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:36
До речі про бонусні гроші - колись (та й зараз) видно в додатку дату ДО кожного бонусу
але касир на касі не бачить цього
відподвіно питання ці гроші можуть згоріти?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:46
После конвертации бонусы сгорают через +1год
Если кабина подвязана к апликухе, то бонусы конвертятся 1 числа за месяц до очередного квартала,
если НЕ подвязана, то сначала списываются с экка за 1.5 мес перед очередным кварталом, и 1го чиста квартала таки становятся доступными для оплаты на кассе.
Кроме этого бонусы можно списывать автоматом, без запроса кассиром, это в кабине настраивается.
... делайте хоть что-нибудь!
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