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Finance.ua: Як правильно
бути клієнтом «Сільпо»

Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»
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Як заощаджувати та економити
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:47

Re: Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»

Кому-то возвращали деньги за товар, если сказать, что он не понравился?
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vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 17:18

  Faceless написав:
  Искатель написав:. надо еще заводить эту "пластиковую", или, как я понял, электронной достаточно?

Электронной достаточно


я так понимаю уже эти электронные не действуют или о какой электронной шла речь ?!
S i m
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 18:19

Колеги, поділіьться будь ласка досвідом хто вже зайшов-пройшов поточну акцію 10 000 балів за покупку онлайн, а саме -

https://bankvostok.com.ua/about/news/46 ... ij-rahunok

мене цікавить момент - чи можна не власне мастер-картою, а сільпо-додатком+QR код розплатитись (за яким схована мастер-карта)
таким чином ще ++ дістати :wink:

ось цей пункт наче натякає що можна..
>>оплатити замовлення карткою Mastercard – онлайн на сайті shop.silpo.ua при замовленні, на платіжному терміналі кур’єра, або на касі (якщо обрана опція самовивіз);
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 19:26

  greenozon написав:Колеги, поділіьться будь ласка досвідом хто вже зайшов-пройшов поточну акцію 10 000 балів за покупку онлайн, а саме -

https://bankvostok.com.ua/about/news/46 ... ij-rahunok

мене цікавить момент - чи можна не власне мастер-картою, а сільпо-додатком+QR код розплатитись (за яким схована мастер-карта)
таким чином ще ++ дістати :wink:

ось цей пункт наче натякає що можна..
>>оплатити замовлення карткою Mastercard – онлайн на сайті shop.silpo.ua при замовленні, на платіжному терміналі кур’єра, або на касі (якщо обрана опція самовивіз);

Забирал самовывозом много раз (не по этой акции) - оплатить "додатком" можно.
Кроме редких случаев, когда глючит или мастерпас, или восток. Такой случай может быть 1 на 100 оплат, грубо говоря.

Или вопрос о другом?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 19:38

Вкладчик1234
питання власне вбити 1 пострілом двох зайців
і в акцію зайти і QR кодом заплатити

а так є ризик що оплата QR кодом не зайде під правила акції
тому власне й цікавлюсь

PS теж 1 разу натрапив на глюк масерпаса - карта не підтягувалась десь годину
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 19:42

  greenozon написав:а так є ризик що оплата QR кодом не зайде під правила акції

По логике - должно подходить.
А как на практике оно совмещается с этой акцией - только проверять, или звонить (писать) в саппорт и писать разговор на всякий случай, чтоб потом не сказали. что клиент сам себе такое придумал :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 19:23

Re: Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»

У когось були проблеми з нарахуванням балів по пропозиціям? Та чи вирішували питання по зверненню до гарячої лінії?
_PORT_UA
 
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