Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»

мене цікавить момент - чи можна не власне мастер-картою, а сільпо-додатком+QR код розплатитись (за яким схована мастер-карта) таким чином ще ++ дістати
ось цей пункт наче натякає що можна.. >>оплатити замовлення карткою Mastercard – онлайн на сайті shop.silpo.ua при замовленні, на платіжному терміналі кур’єра, або на касі (якщо обрана опція самовивіз);
мене цікавить момент - чи можна не власне мастер-картою, а сільпо-додатком+QR код розплатитись (за яким схована мастер-карта) таким чином ще ++ дістати
ось цей пункт наче натякає що можна.. >>оплатити замовлення карткою Mastercard – онлайн на сайті shop.silpo.ua при замовленні, на платіжному терміналі кур’єра, або на касі (якщо обрана опція самовивіз);
Забирал самовывозом много раз (не по этой акции) - оплатить "додатком" можно. Кроме редких случаев, когда глючит или мастерпас, или восток. Такой случай может быть 1 на 100 оплат, грубо говоря.
greenozon написав:а так є ризик що оплата QR кодом не зайде під правила акції
По логике - должно подходить. А как на практике оно совмещается с этой акцией - только проверять, или звонить (писать) в саппорт и писать разговор на всякий случай, чтоб потом не сказали. что клиент сам себе такое придумал