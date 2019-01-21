Криза, спричинена війною, економічною агресією і блокадою з боку Росії, відступає.
Дивися повний текст Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:22
Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ.
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:22
Ну да, IT-шники уже не чувствуют себя в Украине королями среди туземцев. Зарплатный разрыв между средней зарплатой IT-шника и средней в Украине постепенно преодолел грань в 10 раз и медленно сокращается. Еще пару лет пройдет и зарплата пересичного в Украине всего на 30-40% будет ниже европейской, медицина и качество жизни тоже будет на уровне Европы.
В то же время если проголосовать за Юлю или Бойко, то они снова обвалят экономику и валюту и снова вернется этот сладкий разрыв между доходами элиты (IT-шников) и пересичных в 10-15 раз.
Так что даже неясно за кого голосовать. Или Европа для всех или статус индийского раджи для IT-шинков. Что лучше?
|