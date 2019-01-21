RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко розповів, коли
українці відчують плоди реформ

Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:22

Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ

Пропонуємо до обговорення:
Криза, спричинена війною, економічною агресією і блокадою з боку Росії, відступає.

Дивися повний текст Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86853
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:22

Ну да, IT-шники уже не чувствуют себя в Украине королями среди туземцев. Зарплатный разрыв между средней зарплатой IT-шника и средней в Украине постепенно преодолел грань в 10 раз и медленно сокращается. Еще пару лет пройдет и зарплата пересичного в Украине всего на 30-40% будет ниже европейской, медицина и качество жизни тоже будет на уровне Европы.

В то же время если проголосовать за Юлю или Бойко, то они снова обвалят экономику и валюту и снова вернется этот сладкий разрыв между доходами элиты (IT-шников) и пересичных в 10-15 раз.

Так что даже неясно за кого голосовать. Или Европа для всех или статус индийского раджи для IT-шинков. Что лучше?
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1962
З нами з: 30.10.08
Подякував: 183 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: warlamp і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Безготівкова революція. Українці зможуть зняти готівку з...
R2 » Вів 22 січ, 2019 16:55
0 30
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 16:55
R2
Кличко повідомив, коли запустять...
R2 » Вів 22 січ, 2019 12:43
7 219
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 14:15
iriand95
Стало відомо, скільки українці винні за комуналку
R2 » Пон 21 січ, 2019 10:12
4 238
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 11:43
Skypups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.