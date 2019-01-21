RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко розповів, коли
українці відчують плоди реформ

Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:32

да сейчас рукастый и работящий строитель, проактивный и с правильно настроенной башкой - легко уделает любого айтишнега
redmax11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 121
З нами з: 04.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:33

работы валом, только лентяй или уволенный чиновник может ныть что ему кушать не на что и он стал за эти 5 лет жить хуже
redmax11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 121
З нами з: 04.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:34

  redmax11 написав:да сейчас рукастый и работящий строитель, проактивный и с правильно настроенной башкой - легко уделает любого айтишнега


Если выберут Юлю, Зеленского или Бойка ситуация кардинально изменится. В Украине снова будет нищета для всех, кто работает на местном рынке.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1966
З нами з: 30.10.08
Подякував: 183 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:35

Re: Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ

Так все таки ВСЕ должны быть IT-ками или строителями?
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7155
З нами з: 03.11.08
Подякував: 406 раз.
Подякували: 1066 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:38

  redmax11 написав:да сейчас рукастый и работящий строитель, проактивный и с правильно настроенной башкой - легко уделает любого айтишнега

И сколь он по-вашему заработает и где, на больших стройках или халтура по квартирам и домам?
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
Повідомлень: 480
З нами з: 29.05.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:47

  AlifeSoft написав:Если выберут Юлю, Зеленского или Бойка ситуация кардинально изменится. В Украине снова будет нищета для всех, кто работает на местном рынке.

Откуда это известно и чем ситуация сейчас отличается для многих специальностей по регионам от вымышленной, описываемой Вами?
С текущим драконовским ценообразованием и тарифами, отсутствием регулирования цен даже на социальные продукты, уровень минимальных зарплат при текущих повышениях можно считать и далее нищенским.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7155
З нами з: 03.11.08
Подякував: 406 раз.
Подякували: 1066 раз.
 
Профіль
1
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Безготівкова революція. Українці зможуть зняти готівку з...
R2 » Вів 22 січ, 2019 16:55
0 36
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 16:55
R2
Кличко повідомив, коли запустять...
R2 » Вів 22 січ, 2019 12:43
7 226
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 14:15
iriand95
Стало відомо, скільки українці винні за комуналку
R2 » Пон 21 січ, 2019 10:12
4 239
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 11:43
Skypups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron