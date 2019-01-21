RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко розповів, коли
українці відчують плоди реформ

Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:32

да сейчас рукастый и работящий строитель, проактивный и с правильно настроенной башкой - легко уделает любого айтишнега
redmax11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 121
З нами з: 04.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:33

работы валом, только лентяй или уволенный чиновник может ныть что ему кушать не на что и он стал за эти 5 лет жить хуже
redmax11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 121
З нами з: 04.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:34

  redmax11 написав:да сейчас рукастый и работящий строитель, проактивный и с правильно настроенной башкой - легко уделает любого айтишнега


Если выберут Юлю, Зеленского или Бойка ситуация кардинально изменится. В Украине снова будет нищета для всех, кто работает на местном рынке.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1970
З нами з: 30.10.08
Подякував: 183 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:35

Re: Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ

Так все таки ВСЕ должны быть IT-ками или строителями?
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7157
З нами з: 03.11.08
Подякував: 407 раз.
Подякували: 1067 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:38

  redmax11 написав:да сейчас рукастый и работящий строитель, проактивный и с правильно настроенной башкой - легко уделает любого айтишнега

И сколь он по-вашему заработает и где, на больших стройках или халтура по квартирам и домам?
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
Повідомлень: 482
З нами з: 29.05.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:47

  AlifeSoft написав:Если выберут Юлю, Зеленского или Бойка ситуация кардинально изменится. В Украине снова будет нищета для всех, кто работает на местном рынке.

Откуда это известно и чем ситуация сейчас отличается для многих специальностей по регионам от вымышленной, описываемой Вами?
С текущим драконовским ценообразованием и тарифами, отсутствием регулирования цен даже на социальные продукты, уровень минимальных зарплат при текущих повышениях можно считать и далее нищенским.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7157
З нами з: 03.11.08
Подякував: 407 раз.
Подякували: 1067 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:18

JustAMan
По Вашій логіці всі інші спеціальності ( вчителі, медики, хіміки, аграрії, юристи і т.д.) не вчатся (тупо купують дипломи) і сущі "бездельники".
Може щось в "консерваторії" не так, або може дирижер паличкою не так махає.
Дикий не Дикий
 
Повідомлень: 137
З нами з: 04.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:21

Плоды реформ чувствуем:
1. Порошенко и компания ведут бизнес в Росси и платят там налоги
2. Уголь покупается из ЛНР по космической цене, якобы из-за границы, а Петя с Ахметовым делят навар.
3. Состояние Пети стало больше 10 миллиардов $
4. Минимальная пенсия, которую получают более миллиона старичков меньше прожиточного минимума.
5. Зато есть Томос. Мне, католику, как и тысячам буддистов и исламистов и миллионам неверующих стало несказанно легче. Да и православным смена одних продажных деятелей церкви на других не поменяла Бога. Мешать политику с религией нельзя по конституции и это только ещё сильнее раскалывает народ. Но что не сделаешь ради голосов на грядущих выборах?)
priem_metalla86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 63
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:38

  ruvex написав:Так все таки ВСЕ должны быть IT-ками или строителями?

Да не зарабатывают строители никаких больших зарплат, иначе бы не перлись в Польшу и Словакию
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
Повідомлень: 482
З нами з: 29.05.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:40

  shapo написав:
  ruvex написав:Так все таки ВСЕ должны быть IT-ками или строителями?

Да не зарабатывают строители никаких больших зарплат, иначе бы не перлись в Польшу и Словакию

Это сарказм.
Живя в западном регионе, знаю, что Вы правы на 100%.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7157
З нами з: 03.11.08
Подякував: 407 раз.
Подякували: 1067 раз.
 
Профіль
1
1
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Безготівкова революція. Українці зможуть зняти готівку з...
R2 » Вів 22 січ, 2019 16:55
0 37
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 16:55
R2
Кличко повідомив, коли запустять...
R2 » Вів 22 січ, 2019 12:43
7 229
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 14:15
iriand95
Стало відомо, скільки українці винні за комуналку
R2 » Пон 21 січ, 2019 10:12
4 241
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 11:43
Skypups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11416)
23.01.2019 00:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.