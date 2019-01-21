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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:32
да сейчас рукастый и работящий строитель, проактивный и с правильно настроенной башкой - легко уделает любого айтишнега
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:33
работы валом, только лентяй или уволенный чиновник может ныть что ему кушать не на что и он стал за эти 5 лет жить хуже
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:34
Если выберут Юлю, Зеленского или Бойка ситуация кардинально изменится. В Украине снова будет нищета для всех, кто работает на местном рынке.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:35
Re: Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ
Так все таки ВСЕ должны быть IT-ками или строителями?
Black Jack - White Business
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:38
И сколь он по-вашему заработает и где, на больших стройках или халтура по квартирам и домам?
В игноре Kart, Sommer
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:47
Откуда это известно и чем ситуация сейчас отличается для многих специальностей по регионам от вымышленной, описываемой Вами?
С текущим драконовским ценообразованием и тарифами, отсутствием регулирования цен даже на социальные продукты, уровень минимальных зарплат при текущих повышениях можно считать и далее нищенским.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 22 січ, 2019 23:18
JustAMan
По Вашій логіці всі інші спеціальності ( вчителі, медики, хіміки, аграрії, юристи і т.д.) не вчатся (тупо купують дипломи) і сущі "бездельники".
Може щось в "консерваторії" не так, або може дирижер паличкою не так махає.
Додано: Вів 22 січ, 2019 23:21
Плоды реформ чувствуем:
1. Порошенко и компания ведут бизнес в Росси и платят там налоги
2. Уголь покупается из ЛНР по космической цене, якобы из-за границы, а Петя с Ахметовым делят навар.
3. Состояние Пети стало больше 10 миллиардов $
4. Минимальная пенсия, которую получают более миллиона старичков меньше прожиточного минимума.
5. Зато есть Томос. Мне, католику, как и тысячам буддистов и исламистов и миллионам неверующих стало несказанно легче. Да и православным смена одних продажных деятелей церкви на других не поменяла Бога. Мешать политику с религией нельзя по конституции и это только ещё сильнее раскалывает народ. Но что не сделаешь ради голосов на грядущих выборах?)
Додано: Вів 22 січ, 2019 23:38
Да не зарабатывают строители никаких больших зарплат, иначе бы не перлись в Польшу и Словакию
В игноре Kart, Sommer
Додано: Вів 22 січ, 2019 23:40
Это сарказм.
Живя в западном регионе, знаю, что Вы правы на 100%.
Black Jack - White Business
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