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Порошенко розповів, коли
українці відчують плоди реформ

Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:38

  Faceless написав:Кабачковая икра вполне доступна

Да я уже и не сказал бы. Верес тридцатку стоит. Интересно. Нужно соседей пенсионеров спросить. Купили бы они полкило кабачковой за тридцатку?
p_a_l
 
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