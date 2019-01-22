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Порошенко розповів, скільки
заводів в Україні збудовано...

Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 01:37

  ЛАД написав:"нанять 5 млн программистов" - откуда? из Индии?


Из Украины. Количество переходит в качество. Если сейчас 1 программист кормит 4 человек, то в случае перехода с оутсорса на продуктовую модель он сможет кормить 10-15 человек. В результате 5 млн IT-шников и 35 млн всяких хлебопеков, няней, учителей, врачей.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 09:00

  ЛАД написав:"нанять 5 млн программистов" - откуда? из Индии?


  AlifeSoft написав:Из Украины. Количество переходит в качество. Если сейчас 1 программист кормит 4 человек, то в случае перехода с оутсорса на продуктовую модель он сможет кормить 10-15 человек. В результате 5 млн IT-шников и 35 млн всяких хлебопеков, няней, учителей, врачей.


И сколько вы платите тут налогов, кормильцы?
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:09

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  ЛАД написав:Ну нельзя же так!

Ну Вы же видите, что можно :-)
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:09

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  ЛАД написав:Просил привести пример хотя бы 2-3-4 серьёзных производств.

Очевидно, що півмільона нових робочих місць немає.
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AlifeSoft

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