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Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 січ, 2019 01:37
ЛАД написав:
"нанять 5 млн программистов" - откуда? из Индии?
Из Украины. Количество переходит в качество. Если сейчас 1 программист кормит 4 человек, то в случае перехода с оутсорса на продуктовую модель он сможет кормить 10-15 человек. В результате 5 млн IT-шников и 35 млн всяких хлебопеков, няней, учителей, врачей.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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Додано: Суб 26 січ, 2019 09:00
ЛАД написав:
"нанять 5 млн программистов" - откуда? из Индии?
AlifeSoft написав:
Из Украины. Количество переходит в качество. Если сейчас 1 программист кормит 4 человек, то в случае перехода с оутсорса на продуктовую модель он сможет кормить 10-15 человек. В результате 5 млн IT-шников и 35 млн всяких хлебопеков, няней, учителей, врачей.
И сколько вы платите тут налогов, кормильцы?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 26 січ, 2019 10:09
ЛАД написав:
Ну нельзя же так!
Ну Вы же видите, что можно
Главное иметь качественный голубой глаз и стабильную оплату
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Додано: Суб 26 січ, 2019 11:09
ЛАД написав:
Просил привести пример хотя бы 2-3-4 серьёзных производств.
Очевидно, що півмільона нових робочих місць немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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