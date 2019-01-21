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Держборг України за рік
збільшився на 2 млрд доларів

Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:40

Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів

Пропонуємо до обговорення:
Інформує прес-служба Міністерства фінансів.

Дивися повний текст Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:41

Осталось узнать под какие проценты увеличились. Если при Порошенко проценты по долгу снизились, то увеличение долга не так страшно, так как отдавать все равно меньше придется.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:51

Якраз ні. Тут Ви невгадали. Прокол по піару Порошенко
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:51

  AlifeSoft написав:Осталось узнать под какие проценты увеличились. Если при Порошенко проценты по долгу снизились, то увеличение долга не так страшно, так как отдавать все равно меньше придется.

Меньше, чем что - чем заняли?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:54

  Волгарь написав:
  AlifeSoft написав:Осталось узнать под какие проценты увеличились. Если при Порошенко проценты по долгу снизились, то увеличение долга не так страшно, так как отдавать все равно меньше придется.

Меньше, чем что - чем заняли?


Меньше чем вся сумма при возможности досрочного погашения долга с более высоким процентом. По сути долги Януковича мы отдавали трижды: один раз долг и еще два раза по столько же процентов.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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