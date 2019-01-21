Інформує прес-служба Міністерства фінансів.
Дивися повний текст Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:40
Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:41
Осталось узнать под какие проценты увеличились. Если при Порошенко проценты по долгу снизились, то увеличение долга не так страшно, так как отдавать все равно меньше придется.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:51
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:54
Меньше чем вся сумма при возможности досрочного погашения долга с более высоким процентом. По сути долги Януковича мы отдавали трижды: один раз долг и еще два раза по столько же процентов.
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С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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