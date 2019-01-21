Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів
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Волгарь написав:На вскидку -9 млрд. грн с годовой доходностью почти под 1/5 тела долга со сроком погашения от 14-ти до 50-ти недель + 56 млн. долларов под 7,2% годовых на 9 месяцев. Прямо скажем, очень доходная комбинация для покупателей облигаций и очень невыгодная для государства (по сути - латание дыр под ростовщические проценты)
Високі відсотки - плата за небажання співпрацювати з МВФ (підвищувати ціну на газ). Тому, хто б не був наступним Президентом - газ не подешевшає, а подорожчає, бо, без цього, грошей ніхто не дасть, навіть не куплять євробонди, хоч під 20%, як не купували в 2018 році, поки не підняли ціну на газ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Волгарь написав:На вскидку -9 млрд. грн с годовой доходностью почти под 1/5 тела долга со сроком погашения от 14-ти до 50-ти недель + 56 млн. долларов под 7,2% годовых на 9 месяцев. Прямо скажем, очень доходная комбинация для покупателей облигаций и очень невыгодная для государства (по сути - латание дыр под ростовщические проценты)
Високі відсотки - плата за небажання співпрацювати з МВФ (підвищувати ціну на газ). Тому, хто б не був наступним Президентом - газ не подешевшає, а подорожчає, бо, без цього, грошей ніхто не дасть, навіть не куплять євробонди, хоч під 20%, як не купували в 2018 році, поки не підняли ціну на газ.
Простите, при чем тут МВФ? Размещение гривневых облигаций проводится в рамках погашения их же ранее выпущенных, объем которых в планах на 19-ый год составляет 270+ млрд. И судя по доходности такого размещения и срокам обращения, уже через год взамен придется размещать новые обязательства минимум на такую же сумму плюс едва ли не 50+ млрд. процентов. И то при условии, что девальвация после выборов будет умеренной - иначе 7% в валюте выльется в итоге в непредсказуемую сумму в гривнах.
Волгарь написав:Размещение гривневых облигаций проводится в рамках погашения их же ранее выпущенных, объем которых в планах на 19-ый год составляет 270+ млрд. И судя по доходности такого размещения и срокам обращения, уже через год взамен придется размещать новые обязательства минимум на такую же сумму плюс едва ли не 50+ млрд. процентов. И то при условии, что девальвация после выборов будет умеренной - иначе 7% в валюте выльется в итоге в непредсказуемую сумму в гривнах.
Я про доларовий борг казав, гривневий зріс на півмільярда доларів. Якщо влада не зміниться, НБУ знизить ставку, і відсотки теж знизяться. Доля гривневого боргу в загальному держборгу не змінюється вже 3 роки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...