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Держборг України за рік
збільшився на 2 млрд доларів

Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:54

Re: Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів

  Волгарь написав:На вскидку -9 млрд. грн с годовой доходностью почти под 1/5 тела долга со сроком погашения от 14-ти до 50-ти недель + 56 млн. долларов под 7,2% годовых на 9 месяцев. Прямо скажем, очень доходная комбинация для покупателей облигаций и очень невыгодная для государства (по сути - латание дыр под ростовщические проценты)

Високі відсотки - плата за небажання співпрацювати з МВФ (підвищувати ціну на газ). Тому, хто б не був наступним Президентом - газ не подешевшає, а подорожчає, бо, без цього, грошей ніхто не дасть, навіть не куплять євробонди, хоч під 20%, як не купували в 2018 році, поки не підняли ціну на газ.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:02

  lapay написав:
  Волгарь написав:На вскидку -9 млрд. грн с годовой доходностью почти под 1/5 тела долга со сроком погашения от 14-ти до 50-ти недель + 56 млн. долларов под 7,2% годовых на 9 месяцев. Прямо скажем, очень доходная комбинация для покупателей облигаций и очень невыгодная для государства (по сути - латание дыр под ростовщические проценты)

Високі відсотки - плата за небажання співпрацювати з МВФ (підвищувати ціну на газ). Тому, хто б не був наступним Президентом - газ не подешевшає, а подорожчає, бо, без цього, грошей ніхто не дасть, навіть не куплять євробонди, хоч під 20%, як не купували в 2018 році, поки не підняли ціну на газ.

Простите, при чем тут МВФ? Размещение гривневых облигаций проводится в рамках погашения их же ранее выпущенных, объем которых в планах на 19-ый год составляет 270+ млрд. И судя по доходности такого размещения и срокам обращения, уже через год взамен придется размещать новые обязательства минимум на такую же сумму плюс едва ли не 50+ млрд. процентов. И то при условии, что девальвация после выборов будет умеренной - иначе 7% в валюте выльется в итоге в непредсказуемую сумму в гривнах.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:06

Re: Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів

lapay написав:Високі відсотки - плата заТому, хто б не був наступним Президентом - газ не подешевшає, а подорожчає

Право, ерунду пишите, при любом следующем президенте кроме Порошенко, газ подешевеет, зачем эти политтехнологические вбросы-пугалки для мало грамотных?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:07

Re: Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів

  Волгарь написав:Размещение гривневых облигаций проводится в рамках погашения их же ранее выпущенных, объем которых в планах на 19-ый год составляет 270+ млрд. И судя по доходности такого размещения и срокам обращения, уже через год взамен придется размещать новые обязательства минимум на такую же сумму плюс едва ли не 50+ млрд. процентов. И то при условии, что девальвация после выборов будет умеренной - иначе 7% в валюте выльется в итоге в непредсказуемую сумму в гривнах.

Я про доларовий борг казав, гривневий зріс на півмільярда доларів. Якщо влада не зміниться, НБУ знизить ставку, і відсотки теж знизяться. Доля гривневого боргу в загальному держборгу не змінюється вже 3 роки.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:11

  freeze написав:
lapay написав:Високі відсотки - плата заТому, хто б не був наступним Президентом - газ не подешевшає, а подорожчає

Право, ерунду пишите, при любом следующем президенте кроме Порошенко, газ подешевеет, зачем эти политтехнологические вбросы-пугалки для мало грамотных?

ВЫ УВЕРЕНЫ? Я бы не был столь оптимистичен, особенно учитывая, что в самой ближайшей перспективе виртуальный реверс газа вполне может смениться на физический.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:21

  freeze написав:
lapay написав:Високі відсотки - плата заТому, хто б не був наступним Президентом - газ не подешевшає, а подорожчає

Право, ерунду пишите, при любом следующем президенте кроме Порошенко, газ подешевеет, зачем эти политтехнологические вбросы-пугалки для мало грамотных?

Це факт 2018 року, подобається це комусь чи ні. Можливо, наступного року різко зросте експорт, впаде імпорт, кредитори відмовляться від виплат державою Україна, але це дуже-дуже малоймовірно. Враховуючи тендедиції на зовнішних ринках, вірогідніше за все, що ситуація буде ще гірше, ніж в 2018 році.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:05

  lapay написав:.....
Високі відсотки - плата за небажання співпрацювати з МВФ (підвищувати ціну на газ). Тому, хто б не був наступним Президентом - газ не подешевшає, а подорожчає, бо, без цього, грошей ніхто не дасть, навіть не куплять євробонди, хоч під 20%, як не купували в 2018 році, поки не підняли ціну на газ.

А в 2018 в январе-феврале не покупали ОВГЗ?
На газ тогда цены ещё и не думали поднимать.

freeze
Право, ерунду пишите, при любом следующем президенте кроме Порошенко, газ подешевеет, зачем эти политтехнологические вбросы-пугалки для мало грамотных?

Почему?
Очень сомнительное утверждение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:06

Re: Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів

  ЛАД написав:А в 2018 в январе-феврале не покупали ОВГЗ?
На газ тогда цены ещё и не думали поднимать.

Я про євробонди писав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:31

  Волгарь написав:Для сравнения


Ну посчитайте сумму процентов за 5 лет при Януковиче и сумму процентов коротких займов на год. Где будет больше?
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