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Держборг України за рік
збільшився на 2 млрд доларів

Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 09:42

  AlifeSoft написав:
  Волгарь написав:Для сравнения


Ну посчитайте сумму процентов за 5 лет при Януковиче и сумму процентов коротких займов на год. Где будет больше?

Вы бы книжки хоть какие-то почитали, что-ли... ну нельзя ж так подставляться-то!
Skypups
 
Повідомлень: 47
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