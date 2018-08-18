Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Faceless , соглашусь. Если он получает 15, я думаю ему завидуют многие из его круга. В нашей (воюющей!!!) армии начинающий офицер летного!!!!! (а это самый высокооплачиваемый) состава получает едва 20. Клерки в рай,гор-администрации на 10-ку едва выходят. Не все.
У ВУЗах та академічних інститутах доценти отримують ЗП 9 000-12000 грн, професори 12 000 - 14 000 грн.
Плюс всякие левые премии и матдопомоги.
15 человек из моего примера получает до налогов. Вот и определились, что бюджетники получают 9-14 тыс. На семью 18-28. Чем не игроки на рынки аренды? Надеюсь миф о несчастных учителях и прочих бюджетниках, которых тут так жалеют, развеян?
Твою дивизию))) Доцентом или профессором чтобы стать,надо или денег отсыпать, или лет 20 поработать. Или и то, и другое)) Чтобы вдруг начать смочь снимать вдвоем такую "желанную" квартирку в Киеве))). А до этого , до выхода на такую зарплату, где двадцать лет челу жить?))
Faceless написав:тому точно есть причины, только из-ва вашего благородного негодования они не исчезнут
вспомнился один пример тоже 20ти летней давности, мои друзья работали торговыми агентами, ездили на старых авто девятки, семерки, копейки, таврии. Зарплата агента не позволяла им взять новую и тут один бац купил новенькую 10ку, их только начали выпускать, все стали вокруг смотрят с изумлением а он заявляет так гордо: я привык покупать то что дороже но чтоб качественное. Прошло 20 лет и старая 10ка воспринимается так же как и 9ка или таврия. МНе пока еще никто не смог обосновать почему советская панелька стоит на 30% дороже, чем новострой в 6 км от неё. А нет одно обоснование было - на 6 км ближе к метро. Экономь каждый день полчаса на дорогу и наслаждайся разрухой из окна. Доплата за бренд она такая.
барабашов написав:30 лет назад печатка 19.5-20 размера мужская стоила 750 рублей Отец себе покупал, две его офицерские зарплаты были Скупка может и по 42р/гр была, не знаю, а в изделии больше ста рублей грамм был Конечно лучше дачи в ипенях пяток печаток было купить и столько же цепочек Но кто ж в начале перестройки 92й год предвидел с распадом, развалом и инфляцией в 1000чи %???
тогда была дачно-гаражная истерия, все получали 6 соток участка, неправдами выбивали стройматериалы, платили взятки, шабашникам, скидывались на свет и на дорогу к участку. Гаражи строили по пути следования электрички возле каждой станции кооперативчик. Сейчас это лютейший неликвид, туда даже бомж жить не пойдет. Вот так меняется представление о ценностях, а о золоте в советское время никто не думал, разве что как о дорогом подарке на юбилей. Может и сейчас такая же истерия вокруг киевских квартир, а через 20-40-50 лет они будут так же востребованы как те гаражи у электрички.
Я вот думал, откуда весь этот тупой бред. Теперь все понятно, пидстаркуватый торговый представитель, тут уже был такой, звали Захар. Тоже всех разоблачал. Кстати у моего кума торговые которые хорошо работают, получают 50000 на руки.
Любители посчитать профит в долгосроке могут поиграться с цифрами. Особенно учитывая инфляцию дол. США
Это уже не долгосрочный инвестиционный анализ, а "вспомнила баба как молодухой была".
В 90-е были и более эффективные возможности озолотиться на приватизации советского наследия. Кто по-умнее - покупал не хрущи и сталинки, а заводы - неамортизированные для дальнейшей эксплуатации недр и дешевой рабсилы, амортизированные - на металлолом и земли ради. На худой конец - перепродавал на экспорт оружие.
Смысл сейчас заниматься самоковырянием о навсегда упущенных возможностях? Первичное накопление капитала при сломе систем происходит всего один раз.
Оценивать инвестиции нужно исходя из опыта последних 15 лет - именно они уже подчинены рыночным циклам, и при правильном входе/выходе дают прибыль, а при неправильном - убытки...
Richi написав:Пожалуйста, не идеализируйте Киев, т.к. здесь ничего нет: ни истории, ни памятников культуры, ни инфраструктуры, ни условий для комфортного проживания, ни высоких зарплат – н-и-х-р-е-н-а. Мы здесь живём лишь потому, что привыкли и не можем найти в себе силы признаться и оторвать пятую точку, чтобы поменять жизнь.
Я не идеализирую, а утверждаю, что Киев перспективней, чем любой другой город Украины, а учитывая недооцененность и отсутствие ипотеки, перспективней, чем ближайшее зарубежье, где рентабельность 5% это максимум, а когда закрыли границы, то не попадешь туда (опыт форумчанина). По поводу оторвать пятую точку, тут же есть форумчанин, который был в Чехии, работает в Англии, но ищет купить двушку в Киеве. Может не все тут так плохо?
Те кто чистят карточку, моют посуду, кладут плитку - им пофиг где выполнять эту работу. Поэтому, вместо того, чтобы мыть посуду в Николаевке (условно), приедет мыть в Киев, чтобы зарабатывать больше, экономить потом купить себе что-то в Николаевке (если не сможет в Киеве зацепиться - выйти замуж). Но точно не заработает этим на квартиру в Киеве. Так же и в Лондоне - вернулась потому, что понимаем бесперспективность покупки квартиры за 700 000 на зарплату в 700 фунтов. Вот только мало кто из Киева едет в Лондон посуду мыть или в Италию работать сиделкой. Это с регионов и они потом хотят купить своим детям квартиру в Киеве. Но я говорю именно то, что это перестаёт быть тенденцией т.к. если раньше 70% людей дальше 50 км. от своего дома не отъезжали, и Киев для них был верхом достижения, то теперь лоукостер в Рим или Париж стоит 100 евро (пол зарплаты кассира). А люди, которые хоть раз выехали за границу, возвращаются уже другими людьми.
P.S. Вы реально считаете, что в Лондоне с зарплатой в 700 фунтов можно накопить на квартиру в Киеве? Думаю, что это из серии про то, как мыл и продавал яблоки, а потом свалилось наследство. Но если это Ваша единственная надежда на рост, то пусть так и будет, ведь без надежды жить тяжело.
Hotab написав:Faceless , соглашусь. Если он получает 15, я думаю ему завидуют многие из его круга. В нашей (воюющей!!!) армии начинающий офицер летного!!!!! (а это самый высокооплачиваемый) состава получает едва 20. Клерки в рай,гор-администрации на 10-ку едва выходят. Не все.
У ВУЗах та академічних інститутах доценти отримують ЗП 9 000-12000 грн, професори 12 000 - 14 000 грн.
Плюс всякие левые премии и матдопомоги.
15 человек из моего примера получает до налогов. Вот и определились, что бюджетники получают 9-14 тыс. На семью 18-28. Чем не игроки на рынки аренды? Надеюсь миф о несчастных учителях и прочих бюджетниках, которых тут так жалеют, развеян?
Ну вы даете. Замначальника отдела чего-то там, профессора в академинституте вы записали в рядовых бюджетников и приравняли к учителям? Учителя в Киеве могут в принципе зарабатывать тысяч 12, и это если опу рвать, еще плюс что-то там на репетиторстве, но для Киева это очень немного и то не каждому учителю удастся, увы. В основном это местные, со своим жильем, какая там аренда
zРадио написав: Это уже не долгосрочный инвестиционный анализ, а "вспомнила баба как молодухой была".
В 90-е были и более эффективные возможности озолотиться на приватизации советского наследия. Кто по-умнее - покупал не хрущи и сталинки, а заводы - неамортизированные для дальнейшей эксплуатации недр и дешевой рабсилы, амортизированные - на металлолом и земли ради. На худой конец - перепродавал на экспорт оружие.
Вы забыли написать, что очень немногие из этих идейных борцов за рыночную экономику дожили до лучших времен и в материальном, и, что гораздо существеннее, в физическом плане
Richi написав:За 20 лет мы поняли, что Оказывается 91 год может повториться и подтверждением тому 3 майдана. Мы узнали, что недвижимость может быть неликвидной и вообще не пригодной для жизни. Узнали, что цены могу и падать. Выяснилось, что дефицита жилья у нас нет и его можно купить в любое время. Появилась возможность купить квартиру на старость не только в Киеве, но и Польше или где-то на море (Черногория, Хорватия, Болгария). Там климат лучше, отсутствие курсовых рисков, рядом, сдавать надо всего 3-4 месяца, а не целый год. Мы узнали, что оказывается даже за 30 лет ничего не изменилось, а это половина нашей жизни. Но пока мы жили в своём болоте, то оно не замечалось. Киев стыдно сравнивать даже с Уханью. Когда приезжаешь из Италии, то стыдно смотреть по сторонам от осознания в каком дерьме и разрухе мы живём. Люди из Минска опускают глаза при разговоре о Украине … Да, проезжали транзитом … Ну ничего, наладиться у вас … наверно … когда-то. За 20 лет мы поняли, что могли прожить свою жизнь в другой стране и культуре и сразу возникает вопрос: а стоит ли нашим детям здесь прожить 20-30 лучших лет своей жизни. Может лучше в Польшу? Пожалуйста, не идеализируйте Киев, т.к. здесь ничего нет: ни истории, ни памятников культуры, ни инфраструктуры, ни условий для комфортного проживания, ни высоких зарплат – н-и-х-р-е-н-а. Мы здесь живём лишь потому, что привыкли и не можем найти в себе силы признаться и оторвать пятую точку, чтобы поменять жизнь. Какое у Киева будущее? Город обезображивают высотками типа Чикаго, Тетриса и т.д. Построили Воздвиженку и то всю идею изговняли отвратительным исполнением. В Европе поезда летают со скорость 200 км/ч, в Китае 300 км/ч. Тесла само диагностируется выявляя поломки, отправляет данные в сервисный центр для заказа запчастей, записывается на сервис (пока сама не ездит туда). Через 2-3 года, руль будет только в виде дополнительной опции. Киев – 30 лет (!) не можем мост на Троещину построить. Вы мне напоминаете экскурсовода в Ярославле, который показывает на какие-то деревянные, убогие церкви и рассказывает о зодчестве.
Ээээ батенька, с таким настроем вам слона не продать. Я считаю, что с таким настроем однозначно надо срочно эмигрировать.
hxbbgaf написав:С учителей сделали священных коров. Я считаю, полмиллиона учителей на нашу страну - это очень много, это чуть ли не мировой рекорд, был бы толк. Как и 12 лет долботни - очень много. Надо сокращать.
с 12 лет можно было бы доучивать молодняк в трудовых лагерях и суворовских училищах
Faceless написав:какая там аренда
учитель на авто (даже на ланосе) большая редкость. В основном пешкарусом или на метро.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 06 чер, 2020 15:28, всього редагувалось 1 раз.